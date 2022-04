Anonimac iz Hrvatske je htio čuti iskustva drugih o izlascima u striptiz klubove te gdje bi trebao ići. Odlučio se na hrvatskoj inačici Reddita upitati korisnike kakva su imali iskustva.

Hrvati su mu ispričali priče o stanju u hrvatskim striptiz klubovima, iako su neki bili zadovoljniji s posjetima klubovima u inozemstvu.

"Jeste li kad bili u striptiz klubu?", upitao ih je.

Posjetitelji praznih džepova

Jedan Hrvat mu je ispričao kako se slučajno ondje našao: "Bio sam prije nekih 15-ak godina u Zagrebu u nekom striptiz baru. Kolega i ja smo došli u metropolu i išli po birtijama. Kasno navečer nismo znali kud bi išli (nismo iz Zg-a, došli smo na slijepo) i naišli smo na nekakvo ime kafića, nešto Princeza ako se ne varam. Otvorili smo vrata i vidjeli ženu ispred vrata s unutarnje strane, fino nas pozdravlja i kaže ona: "Pođite za mnom, ja ću vas smjestiti." Reko koji k... gdje smo mi došli. Kad ono šipke s jedne strane, izbacivači kojima ne vidiš vrat s druge strane. O, to miki, striptiz bar. Kolega i ja sjednemo, dolazi konobar što ćemo popiti. Mi, seljaci odmah rekli Karlovačko, Žuja. Veli konobar: "Samo strane pive imamo." Ajd može Carlsberg i što je već bilo. Nebitno. Zatim dolaze 2 ženske, svaka sjedne pored jednoga, da im uzmemo za piti, ovo ono, rekao sam da nismo baš pri parama, ostavili smo ih u drugim birtijama. Odu one. Neka ženska je plesala, ništa specijalno. Zove kolega konobara da plati pive, kad ono 100 kn račun za dvije pive. Rekao sam lol, plaćaj pive i kidajmo van. Eto to je bio moj prvi i zadnji posjet striptiz baru."

"Dobro ste i prošli. Čudim se da niste završili s računom od 5000 kn i usputnim ravnanjem kičme na putu do bankomata sa zaštitarima. O takvim klubovima u Zagrebu su čak i strani mediji pisali da ih se izbjegava. Mislim da ako u Wiki travel pogledaš, Zagreb će ti kao stay safe savjet pisati da izbjegavaš strip klubove", nadovezao se drugi muškarac.

Na što je treći rekao: "Upravo to se meni dogodilo u Istanbulu. Uspio sam se nekako izvući iz situacije neoštećen."

Javio se još jedan Hrvat koji nije imao novca za striptizete: "Da. Prijatelj me jednom pokupio na poslu pa sam se stigao doma presvući te me odveo u hotel, u striptiz bar. On je platio upad i cugu (malo pivo je bilo 50kn). Unutra je bilo jedva par ljudi, šanker, plesačice, atmosfera super, nikakvih loših iskustava. Shema je ta da ti dođe cura pa te pita da joj platiš piće i ako pristaneš, ostaneš bez par stotina kuna, a bio je i neki šampanjac od 1500kn. Ja nisam imao novaca, a prijatelj mi je rekao da je odj... Kasnije je došla neka djevojka za moj stol, iako je znala da nemam love pa smo pričali. Cure su bile Rumunjke, mlade, zgodne i pristojne. Bila je neka opcija u separeu za ples u krilu i ples na stolu za tadašnjih 300kn, ali nisam to probao. Eto bilo je zanimljivo, skroz nešto novo."

Zagrebački klubovi

Jedan Zagrepčanin nije znao da postoje u Zagrebu: "Gdje uopće postoji striptiz klub u Zagrebu? Nikad čuo, nikad vidio", na što mu je drugi odgovorio: "Ma ima, ali su prijevara, uđeš unutra i naplate ti cugu kao da si jeo, pio i prenoćio u Esplanadi, ako nemaš za platiti, dobiješ batina."

Treći mu je otkrio lokaciju: "Na zelenom valu imaš."

"Bila sam u 2 striptiz kluba na Hebrangovoj. Teško sranje, cugu naplaćuju 100 kn, nebitno kaj popiješ, konobari su bahati. Cure koje plešu nisu ništa posebno, nezainteresirane su. S jednom sam ušla u priču i super je ženska, skompale smo se, normalna mlada cura koja se bavi plesom i ovako zarađuje, ali ako mi je to bio vrhunac izlaska u striptiz klub, onda je to stvarno dno. Bolje idi u Srbiju", savjetovala mu je jedna žena.

U Splitu bolje pripremite gotovinu

Bivši zaštitar iz Splita mu je rekao: "Radio sam na ulazu jednoga na širem splitskom području (ako imenujem mjesto, skužit će me odmah). Jedino pametno šta mogu reći na ovu temu je da sve plaćaš u kešu, ni u kojem slučaju nemoj dati karticu jer će te oderat' ka' majmuna."

Vani je bolje

Jedan Zagrepčanin mu je rekao svoju priču: "Bio sam u Sloveniji. Nije bilo akcije jer je bio dan. Skužili smo da je striptiz klub jer smo vidjeli šipku i vani plakate sa ženama na šipci."

"Bio u kur... u Cartageni, tople preporuke", rekao mu je drugi koji je posjetio Kolumbiju, a treći se nadovezao: "Bio sam u Amsterdamu i to s Thai ladyboysima i takvom ekipom."

Ostali su mu rekli da su bili u Frankfurtu, Pragu, Parizu i Kaliforniji.

Neki nisu bili i ne žele

Riječanin mu je rekao: "Nisam, uopće mi nije ni interesantno. Prije bih otišao kod kur... Iako, čujem da je to nekad bilo jedno te isto."

"Nisam. Doduše, nisam ni poželio. Nekako mi se ne da biti dio čopora od 50-100 ljudi koji svi sline na istu žensku", složio se drugi.

Treći je rekao: "Čudna mi je ideja platiti nekome da me narajca i ostavi plavih muda", na što se četvrti nadovezao: "Još je čudnije otići grupno s kompićima da se skupa narajcate i odete suhi doma", još se jedan složio: "Je... takve kompiće ako ostaneš suh."

Ako nije na društvenim mrežama, nije se dogodilo: "Ne jer ne bih tamo mogao napraviti selfie sa striptizetom i objaviti na Fejsu pa onda kao da se nije niti dogodilo."

"Ne kužim koja je spika sa strip klubovima dok imaš all the free porn on the internet", zaključio je jedan.

Ostali su imali slična iskustva

"Nisam, ali mi je go go plesačica plesala u krilu sa 17 godina. Iskreno, sramim se tog događaja", rekao mu je jedan mladić, na što mu je drugi odgovorio: "Gadno je to kad se sramiš bilo čega što si radio sa 17, osim ako sad nemaš 17.5."

Nije striptiz klub, ali: "Nisam bio na striptizu, ali sam bio na burlesque showu, koji je, ajmo reći, malo profinjeniji striptiz. Ekstremno dosadno iskustvo, zvuči puno više hot u mojoj glavi, nego što ustvari jest."

Javila se i jedna žena: "Nisam, ali bih išla u neki top klub, tipa u Las Vegasu, kao onaj klub iz Showgirlsa."