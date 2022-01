- "Ti si lud/luda" - Ako postoji najgora stvar koju možete reći svom partneru ili partnerici s ovog popisa, onda je to definitivno ova. Ne samo da je užasno bezobrazno, već je degradirajuće. Niti jedna osoba koja imalo drži do sebe ne bi to trebala trpiti. Ne samo da ta osoba koja vam to kaže ne drži do vašeg bola, ona niti ne drži do vas samih.