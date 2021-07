Kako mnogi ljudi razmišljaju o budućnosti u kojoj ne trebaju putovati u urede, ideja da se manje radi također ima svoju privlačnost.

Sada su istraživanja s Islanda otkrila da je rad manje sati za istu plaću doveo do poboljšanja dobrobiti radnika, bez gubitka u produktivnosti. U nekim su mjestima radnici bili produktivniji nakon skraćivanja radnog vremena, piše National Public Radio.

Radnici prešli na 35 ili 36-satni tjedni raspored

Doduše, Island je sićušan. Cjelokupna njegova radna snaga iznosi oko 200.000 ljudi. No 86% radno sposobnog stanovništva Islanda prešlo je na kraće radno vrijeme ili ima pravo pregovarati o takvom rasporedu. To slijedi nakon dva uspješna ispitivanja, koja su uključivala 2500 radnika, a pokusi su se provodili od 2015. do 2019.

Radnici su prešli na 35 ili 36-satni tjedni raspored bez smanjenja plaće. Pokušaji su započeti nakon uznemirivanja sindikata i lokalnih organizacija koje su ukazale na nisko rangiranje Islanda među svojim nordijskim susjedima kada je u pitanju ravnoteža između poslovnog i privatnog života.

Sastanci kraći i fokusiraniji

U ispitivanjima su sudjelovali radnici na raznim poslovima iz javnog i privatnog sektora. Uključivali su ljude koji su radili na dnevnim brigama, pružali pomoć osobama za život, bolnicama, muzejima, policijskim postajama i vladinim uredima u Reykjaviku.

Sudionici su izvještavali o tome kako su si smanjili radno vrijeme. Uobičajeni pristup bio je da sastanci budu kraći i fokusiraniji. Jedno radno mjesto odlučilo je da se sastanci mogu zakazati tek prije 15 sati. Drugi su ih zamijenili elektroničkom poštom ili drugom prepiskom.

Pozitivan utjecaj na rad

Neki su radnici započeli smjenu ranije ili kasnije, ovisno o potražnji. Primjerice, u vrtićima osoblje se izmjenjivalo kada su djeca odlazila kući. Uredi s redovnim radnim vremenom skratili su to radno vrijeme, dok su neke usluge premještene na internet.

Neke pauze za kavu su skraćene ili eliminirane. Obećanje kraćeg radnog tjedna navelo je ljude da učinkovitije organiziraju svoje vrijeme i delegiraju zadatke, pokazalo je istraživanje.

Raditi manje sati rezultirao je time da se ljudi osjećaju energičnije i manje pod stresom. Proveli su više vremena vježbajući i viđajući se s prijateljima, što je onda pozitivno utjecalo na njihov rad.