Influencer i food entuzijast Hungry Mile pokazuje da se najbolji recepti rađaju između dvije kriške Mulino Bianco kruha i tosta

Neki ljudi od hrane naprave cirkus. Dim, pjena, pinceta, tanjur veličine satelitskog tanjura, a na sredini tri mrvice i besmrtni komentar: "To je visoka kuhinja." Mi se pravimo da kužimo, klimamo glavom kao "Mhm, da, jako zanimljivo", a u glavi računamo koliko toplih sendviča možemo pojest za te novce.

Foto: Rtl

A onda se pojavi Hungry Mile. Čovjek koji kuha kao da si mu došao u goste nenajavljeno i rekao: "Brate, gladan sam." Sve jednostavno. Sve normalno. Sve ljudski. I što je najbolje, izgleda svjetski. I miriše svjetski.

Svakodnevica kao inspiracija

Foto: Rtl

Stoga nam je Mile snimio video u kojem spaja dvije stvari koje svakodnevicu pretvore u mali praznik: Mulino Bianco kruh i malo dobre volje. Nema tu velike filozofije, samo svakodnevni život.

"Dobra hrana ne mora biti komplicirana", često kaže, a upravo to dokazuje u novoj video priči koju je snimio uz Mulino Bianco PanCarrè tost i Pan Bauletto kruh. Bilo da priprema brzi doručak, snack za društvo ili slatku večernju 'nagradu sebi', Mile pokazuje da dobar recept nerijetko počinje između dvije kriške kruha ili tosta.

Jutro počinje s tostom

Foto: Rtl

Za Hungry Milu, doručak nije trenutak za stres. Njegova jutarnja formula je jednostavna: Mulino Bianco PanCarrè tost, jaje na oko, pesto, avokado i malo soli. Pet minuta posla, a atmosfera kao u malom talijanskom bistrou. A da bi sve ispalo baš savršeno, tu su i provjereni Philips kuhinjski aparati koji su brzi, pouzdani i idealni za svako 'idem nešto na brzinu'.

Foto: Rtl

Znate onaj trenutak kad vam netko stvarno bane kući neplanski? Samo zvrcne i kaže: 'Evo mene za 5 minuta'. Mile na to ni ne trepne. Uzme Mulino Bianco Pan Bauletto kruh, razmaže malo ricotte ili krem sira, prebaci par tankih šnita pršuta, jednu-dvije masline da se ne kaže, možda i žlicu domaćeg namaza i to u tri poteza izgleda kao da je naručio privatni catering iz Italije. To nije samo snack, to je onaj trenutak kad hrana svojim izgledom i okusom kaže: "Opusti se, sve je pod kontrolom." I stvarno jest.

Mile nam je otkrio i jednu slatku varijantu svoje poslastice. "Treba vam samo integralni Mulino Bianco PanCarre tost, maslac od kikirikija, banane i malo meda. Zvuči kao desert, ali zapravo, to je moja verzija ‘reset’ gumba. Neki gledaju serije za opuštanje. Ja gledam kako se med slijeva niz tost. Malo dobrog Mulino Bianco tosta, malo slatkog i malo voća, dobra ideja i mir u glavi. I, naravno, pogledajte kako sudjelovati u Mulino Bianco nagradnoj igri! “, kaže s osmijehom na licu.

Mulino Bianco nagradna igra

Foto: Rtl

Uz sjajan video, donosimo vam i jednu odličnu vijest, Mulino Bianco trenutno ima nagradnu igru u kojoj se mogu osvojiti razni Philips kućanski aparati. No, tu zabava ne prestaje! Vaše mišljenje ima posebnu vrijednost – odgovorite na pitanje i pokušajte osvojiti ekskluzivne Mulino Bianco nagrade !

Sve detalje i pravila možeš provjeriti OVDJE.



Sudjelovati možeš:

1. Odgovorom na nagradno pitanje za tjedne nagrade.

2. Kupnjom PanCarre tosta ili Pan Bauletto kruha te čuvanjem računa za prijavu u izvlačenje za Philips uređaje.

Foto: Rtl

Uživaj u svakom zalogaju

Hrana je jednostavna kad joj pristupimo s guštom. Dovoljno je malo kreativnosti, kvalitetni sastojci i onaj trenutak strpljenja dok kriška izađe savršeno zlatna iz toster-aparata. A ako usput možeš osvojiti i novi Philips uređaj… tim bolje!

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Mulino Bianca!