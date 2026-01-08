Imamo finaliste! Božićni žiri se preznojava, a ovo su vaša drvca zbog kojih je na mukama

Naš je božićni žiri ovih blagdana imao pune ruke posla. Zasuli ste nas vašim prekrasnim jelkama, nije se znalo koje je ljepša i koja je prikupila više naših simpatija. Neke su ukrašene ručno izrađenim ukrasima, neke su imale ručno izrađene jaslice, neke su ukrasile dječje ruke, na samo sebi svojstven, najsimpatičniji način, ponegdje ih je bilo čak i dvije, a kako smo i naveli na početku u obzir smo uzimali i fotografije vaših prošlogodišnjih jelki.

Sedam finalista natječaja

I nakon 100 ocijenjenih drvaca preznojavanje nije gotovo. U finale izbora ušlo je sedam drvaca, dvije s ocjenom 9,7, od koje treba izabrati prvu i drugu, te čak njih pet s ocjenom 9,5. Od njih treba izabrati onu koja će zauzeti treću poziciju. Puno je tu još posla pred žirijem koji će vijećati do sutra, 9. siječnja, kada objavljujemo pobjednike kreativnog natječaja, a danas vam predstavljamo naših sedam finalista.

Ove dvije jelke dobile su najviše ocjene 9,7.

Foto: Gordana Takač

'Ovo je jedinstven prizor: dva stilom potpuno različita drvca, svako spektakularno na svoj način. Snježna elegancija lijevo i veseli božićni kaos desno zajedno stvaraju iznimno bogatu, razigranu i toplu blagdansku atmosferu. Rijetko viđena hrabrost, a savršeno izvedena', riječi su našeg žirija koji je ovom prizoru dodijelio visoku ocjenu.

Foto: Marija Gračan

'Drvce je raskošno, srčano i iznimno dobro uklopljeno u prostor. Kombinacija crvene, zlatne i snježnih detalja donosi maksimalan božićni ugođaj, a dekoracija je izvedena s puno ukusa, iako vrlo bogato. Žiri se slaže da je ovo pravi božićni spektakl', zaključak je žirija koji je ovu lijepu jelku doveo u samo finale natječaja.

Božićne jelke u utrci za treću nagradu

Ovo su drvca koja su izjednačena s ocjenom 9,5 i neće biti lako izabrati jednu koja će odnijeti treću nagradu.

Foto: Ivana Uglješić

'Drvce se ističe zahvaljujući ručno izrađenim ukrasima koji mu daju snažnu osobnost i emotivnu vrijednost. Usklađeno, nježno i autentično, ovo drvce dokazuje da kreativnost i trud uvijek pobjeđuju masovnu produkciju. Jedno od onih drvaca koje se ne zaboravlja', zaključio je žiri.

Foto: Matić Kristina

'Ovo drvce ne pokušava biti savršeno – ono to već jest, jer je nastalo iz dječje radosti i obiteljskog trenutka. Mamin komentar dodatno potvrđuje da je ovdje ljubav bila glavni dekorater', presudio je žiri.

Foto: Mohila Melita

'Ovo drvce osvaja iskrenošću, dječjom slobodom i maminom odlukom da se ništa ne “popravlja”. Mamin komentar daje mu dodatnu težinu jer potvrđuje da je ovdje važnija uspomena od simetrije', bio je zaključak žirija.

Foto: Aleksandra Došlo

'Ovo drvce osvaja originalnošću i snažnom porukom o održivosti, bez gubitka božićnog ugođaja. Ideja autorice o korištenju recikliranih detalja daje mu dodatnu vrijednost jer jasno pokazuje da ljepota može nastati iz onoga što već imamo', naglasio je žiri važan dio ovog neobičnog drvca.

Foto: Danijela Romić

'Jelka osvaja toplinom, radošću i iskrenošću. Dječje ukrašavanje daje joj neponovljiv karakter i autentičnost koju nijedan savršeni raspored ne može nadmašiti', komentar je koji je ovu jelku doveo u samo finale natjecanja.

Žiri će nastaviti vijećati jer pred njima je važan posao, a do tada vi još malo uživajte u predivnim kreacijama iz vaši domova koje ste ovih blagdana, na našu veliku radost, podijelili s nama.

