Međunarodni dan ljevaka obilježava se svake godine 13. kolovoza. Taj je dan prvi put proslavljen 1976. godine, a utemeljio ga je Dean R. Campbell, osnivač organizacije Lefthanders International. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o izazovima s kojima se ljevaci suočavaju u svakodnevnom životu u svijetu koji je većinom prilagođen dešnjacima.

Na Međunarodni dan ljevaka, ljudi diljem svijeta organiziraju različite aktivnosti i događaje kako bi proslavili posebnost ljevorukih osoba. Također, to je prilika za isticanje važnosti dizajna prilagođenog ljevacima, kao što su škare, alati, sportska oprema i drugi predmeti koje koriste u svakodnevnom životu.

Dan ljevaka, također, potiče raspravu o prošlim predrasudama prema ljevacima, kao i o potrebama za većom inkluzivnošću i razumijevanjem specifičnih izazova s kojima se ljevaci suočavaju.

Koliko lijevaka ima u Hrvatskoj

Prema istraživanjima, otprilike deset do 12 posto svjetske populacije čine ljevaci, a taj postotak vrijedi i za Hrvatsku. To znači da u Lijepoj našoj s oko 3,85 milijuna stanovnika (prema podacima iz 2023. godine), otprilike 385.000 do 462.000 ljudi su ljevaci.

Međutim, točan broj može varirati ovisno o različitim čimbenicima, uključujući generacijske razlike, jer je u prošlosti bilo društvenih pritisaka da se ljevaci preodgajaju da budu dešnjaci. Danas su ljevaci sve prihvaćeniji, pa se to točnije odražava u statistici.

Zašto su ljevaci posebni

Ljevaci su posebni iz nekoliko razloga, od neuroloških i genetskih karakteristika do društvenih i kulturnih utjecaja.

Mozak ljevaka često funkcionira drugačije od mozga dešnjaka. Ljevaci mogu razviti jaču povezanost između dvije moždane hemisfere, što može utjecati na njihovu kreativnost, sposobnost rješavanja problema i pristup informacijama.

Mnogi ljevaci su poznati po svojim kreativnost i umjetničkim sklonostima. Zbog posebne strukture mozga, često su skloniji kreativnim zanimanjima u domeni glazbe, slikarstva i pisanja.

Ljevaci žive u svijetu koji je uglavnom prilagođen dešnjacima, što ih često tjera na veću prilagodljivost i snalažljivost. Ova sposobnost prilagodbe može im donijeti prednost u situacijama koje zahtijevaju brzo razmišljanje i inovativnost.

Slavni ljevaci

Ljevaci često dolaze iz obitelji u kojima je ljevorukost prisutna generacijama. To sugerira da postoji genetska komponenta koja doprinosi ljevorukosti, što dodatno naglašava njihovu jedinstvenost.

U prošlosti, ljevaci su često bili stigmatizirani, ali danas su priznani kao posebni i jedinstveni. Mnogi lideri, znanstvenici, umjetnici i sl. bili su ljevaci, a njihova dostignuća dodatno naglašavaju posebnost i jedinstvenost ljevorukih osoba.

Ostavili su dubok trag u umjetnosti, znanosti, politici i kulturi. Ljevaci se često doživljavaju kao kreativni, inovativni i jedinstveni pojedinci.

Slavni ljevaci: Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Albert Einstein, Marie Curie, Paul McCartney, Bill Gates, Angelina Jolie, Oprah Winfrey itd.

