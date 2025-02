Imaju važan zadatak: Na svijetu gladuje 733 milijuna ljudi, naučit će vas kako smanjiti taj broj

Oko 733 milijuna ljudi diljem svijeta suočava se s glađu, potvrdilo je izvješće Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda za 2024. godinu. Organizacija koja je posvećena okončanju gladi u svijetu, čiji je to jedan od glavnih ciljeva, izvijestila je kako gotovo 29 % svjetske populacije nema dovoljno hrane. Glad i nesigurnost naglo su porasli tijekom pandemije COVID-19 i nisu se vratili na prethodne razine, te su nepromijenjeni već tri godine, piše Rise Against Hunger.

U svijetu u kojem neprestano napredujemo, istražujemo i osvajamo nove horizonte još uvijek se suočavamo s osnovnim problemima koji pogađaju čovječanstvo. Upravo zato RTL Hrvatska donosi novi društveno odgovoran reality show Hungry Games, spoj realityja i edukativnih kulinarskih izazova koji se od 17. veljače može pratiti na portalima RTL.hr i Net.hr, kao i na YouTube kanalu RTL-a.

Hungry Games gledateljima donosi pet zanimljivih epizoda, a svaka je tematski podijeljena i bavi se različitim aspektima – od ekološkog utjecaja i ekonomskih gubitaka do socijalne nepravde. Gledatelji će kroz epizode dobiti praktične savjete, ali show donosi i snažnu edukativnu poruku kao i obilje zabave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U ovom jedinstvenom reality showu bivši kandidati RTL-ovih popularnih emisija i food-influenceri izlaze iz zone komfora i suočavaju se s izazovima koji će ih natjerati na razmišljanje o svakodnevnim prehrambenim navikama.

Smješteni u udaljenoj kolibi usred šume, šestero kandidata podijeljenih u dva tima će se u različitim zadacima i igrama suočiti s nizom izazova – od skupljanja hrane na nedostupnim mjestima do totalno neuobičajene nabavke namirnica i pripreme vrhunskih jela u ne tako vrhunskim uvjetima. Suočit će se i sa surovom stvarnošću rasipanja hrane istovremeno učeći kako i najmanje promjene mogu donijeti značajne rezultate.

Sve ovo ima za cilj ukazati i na problem gladi u svijetu, te neravnomjerno raspolaganje namirnicama i bacanje hrane koje nije potrebno, posebno dok brojne obitelji i djeca na svijetu gladuju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako izvješće UN-a ukazuje na poboljšanja koja bude nadu daleko smo još od krajnjeg cilja. Zabilježena su poboljšanja u smanjenju gladi u Latinskoj Americi i na Karibima te u nekim regijama Azije. Osim toga, globalno zaostajanje u rastu i trošenje se smanjilo, što može pozitivno utjecati na buduće generacije. Izvješće UN-a objašnjava: ''U mnogim zemljama manje je djece pogođeno zaostajanjem u rastu i mršavljenjem, što povećava njihove šanse da ostvare svoj puni potencijal za rast i razvoj.''

Dok žene još uvijek imaju veću stopu nedostatka hrane nego muškarci, jaz se globalno smanjio u postotku s 3.6 % u 2021. godini na 1.3 % u 2023. godini. No ovaj napredak ne umanjuje ozbiljnost nesigurnosti hrane. Prema izvješću, svijet nije na pravom putu da postigne 2. cilj održivog razvoja: nula gladi do 2030. godine. Umjesto toga, procjenjuje se da će se 582 milijuna ljudi i dalje suočavati s glađu. To znači ima još posla.

Foto: RTL

Buđenju svijesti o tome na koji način možemo koristiti raspoložive nam namirnice i tako pridonijeti smanjenju ovog golemog problema na svijetu pridonosi i reality show Hungry Games.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz zabavne avanture kandidata poznatih s malih ekrana svaka epizoda ukazat će i na značajne društvene probleme s kojima se svijet konačno mora suočiti. Zato pratite dogodovštine kandidata i naučite nove korisne informacije kojima možete uštedjeti i pridonijeti boljem sutra na planeti.

POGLEDAJTE GALERIJU