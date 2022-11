Na hrvatskom Redditu povela se vrlo zanimljiva rasprava oko porasta plaća kad se počne koristiti euro u Lijepoj našoj. Za to je zaslužan jedan reditor koji je korisnike pitao "Očekujete li rast plaća i standarda dolaskom eura?".

On je istaknuo da su plaće narasle u svim zemljama u kojima se uveo euro, no u slučaju da se to dogodi u Hrvatskoj, to će vjerojatno biti "umjetni rast standarda".

"Negdje nekad sam to pročitao da je tako bilo u svim zemljama, mada i da bude tako to bi bio doslovno umjetni rast standarda s obzirom koliko je sve poskupilo", napisao je.

U komentarima su mu se odmah javili reditori koji nisu baš optimistični po pitanju porasta plaća u Hrvatskoj.

Poskupit će hrana?

"Nadam se, ali kako su naši poslodavci šu**i, teško će plaće rasti. Vjerojatno će biti više posla jer će biti lakše izvoziti i poslovati", napisao je jedan od njih, a drugi se nadovezao te kazao da će plaće ipak rasti.

"Plaće će rasti, ali nikad prosjek plaća ne raste dovoljno da kompenzira inflaciju. Prelazak na euro tu nema velik utjecaj."

Oglasio se i jedan reditor koji je pretpostavio da će ljudi početi davati otkaze jer ne žele raditi za siću, a onda plaće moraju rasti.

"Danas su prisiljeni zbog manjka radne snage, kod supruge u firmi nisu htjeli dizati zbog inflacije, kad su im počeli stizati otkazi brzo su promijenili odluku", napisao je.

Neki od reditora misle da će doći do poskupljenja nekih namirnica.

Platežna moć će biti u manja?

"Umjetni rast standarda jednako rast standarda. Paprika na pijaci ili pazaru će te koštati isto, ali zato će te auto, mobitel i laptop koštati manje", istaknuo je, a neki reditori uvjereni su da hrana ne može više poskupjeti.

"Nažalost, kod nas hrana ne može više poskupiti, odavno smo na europskoj cijeni… Plaće već imaju velik bruto 2, nismo tako jeftini koliko mislimo s cijenom rada", kazao je.

"Plan je da sve naraste, ali da manje imamo. To je globalni dogovor elite koja vodi svijet. Sve će narasti ali platežna moć će biti u manjem postotku nego ranije. Više ćemo raditi, manje si moći priuštiti", napisao je jedan reditor, a drugi je istaknuo da definitivno ne očekuje porast plaća

"Očekujem p.m., zašto bi dizali plaću?! Je** se njima. Izgovori tipa: joj nema se, sad ne možemo, sve je poskupilo bla, bla."