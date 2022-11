SVE ZBOG KOMPLEKSA / Uznemiruje podatak koliko muškaraca lomi noge kako bi bili nekoliko centimetara viši: Vidite li razliku prije i poslije?

Muškarci koji su niži od prosjeka često se osjećaju manje muževnima i nemaju previše sreće na aplikacijama za spojeve. Mnogi niski muškarci se sada okreću bolnom tretmanu koji obećava da će zauvijek promijeniti njihov život, ako su spremni platiti do 240 tisuća funti. Kirurzi u SAD-u i Turskoj obavljaju operacije koje mogu povećati nečiju visinu i do 15 centimetara. Neki muškarci tvrde da su to učinili kako bi imali više sreće u ljubavi. Žene koje su visoke 152 centimetara su također bile na operaciji jer im je dosadilo da ih se tretira kao djecu.