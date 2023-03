Dobro se sjećamo vremena kada je bilo nezamislivo dobiti kredit bez jamca pa su tako mnogi pristali biti jamci svojoj obitelji ili prijateljima. Tako je jedan muškarac odlučio pitati korisnike Reddita zašto su pristali biti jamci.

"Zašto ste pristali biti jamac za kredit? Nakon što sam nedavno saznao da je Kristijan Ugrina postao jamac svojoj profesorici s faksa i da 20+ godina poslije još uvijek to otplaćuje, ne znam kako itko normalan može otići jamčiti za nekog. Ispričajte svoju priču ili nekoga iz vaše okoline, zašto je išao biti jamac. Btw. ne mislim na kredite gdje je pitanje života i smrti ili zanemarive iznose, nego stambene kredite i slično", napisao je korisnicima Reddita.

Ljudi ostali bez svega

Takve neugodne situacije su mnogima ostavile gorak okus u ustima pa je tako jedan muškarac ispričao što je njegova obitelj doživjela: "Stari je bio jamac prijatelju s kojim je bio jako dobar i bio je krsni kum sestri. Čim je dobio novce, lik je ispario, a stari je plaćao kredit idućih 25 godina, štoviše, kad se dogodila 2008., izgubili su posao i on i mama, novca nije bilo, a banka je bila na vratima. Sve što je mogao, prepisao je na djeda da mu banka ne uzme i sljedećih par godina crnčio na brodu, nije ga bilo po šest mjeseci, a mi smo se veselili čuti tatu jednom u dva tjedna na telefon. Svega mi, da mogu naći tog štakora, ne bi ni štakorski rep ostao od njega. Bila je prilično skupa životna lekcija."

"Moj stari je bio jamac frendu. Tip je uzeo milijun kuna za voćnjak. Srećom, sve je prošlo glatko", napisao je drugi muškarac.

'Ne vjeruj ni obitelji'

Neke je i vlastita obitelj razočarala: "Ja sam na svoje oči vidjela kako je moja teta vlastite roditelje stavila na prosjački štap, plus, i djed je obolio tad od silnog stresa jer joj je pristao biti jamac za biznis i to mi je dovoljan razlog da nikad nikome to ne potpišem pa makar bio 100x moja krv."

Na to joj je odgovorila jedna osoba: "U obranu djeda ili njegove žene, tj. roditelja te tvoje tete, najgore je kad te vlastito dijete izda ili kad te zamoli, a ti čak i da znaš da ćeš izgubiti, trebaš odbiti. Imaš xy godina i misliš si 'sad kad mi treba i briga ili da me pita netko je li trebam lijek ili nešto iz dućana, koga da pitam, svoju kćer koja me molila da budem jamac, a ja sam je odbio/la'. Uglavnom, teški su to životni trenuci."

"Mislim da djed to ni nije rekao baki, on je posebno osjetljiv na nju i još joj sad potajno daje novce jer je nezaposlena i ima četvero djece (splet jako glupih životnih odluka) i baki to naravno smeta, ima 35 godina, zdrava je i može raditi", odgovorila mu je žena.

Bilo je i obrnutih situacija: "Ja sam pak vidjela hrpu ljudi koji su roditeljima bili jamci i zaglavili po 20 godina u kreditima, izgubili sebe na jedan način i svoj život radi tog kredita."

Ne žele biti jamci

Velika većina danas ne bi pristala na to: "Pitao me frend jednom, rekao sam mu da nije normalan i da ni vlastitoj mami ne bi bio jamac, a kamoli njemu. I dalje smo frendovi jer ga je i ostalih 50 ljudi koje je pitao, odj..."

"Ne bih pristao ni vlastitoj mami", rekao je drugi, a s time se još jedan muškarac složio: "Doslovno sam vlastitoj majci rekao ne."

Drugi znaju da je najbolje odbiti: "Dosad sam tri puta odbila biti jamac za kredit i mislim da sam se osjećala neugodnije nego ti ljudi koji su me to pitali nakon samo par godina poznanstva."

Nekad bilo, sad se spominjalo

Mnogi se sjećaju tih groznih godina: "Kriva generacija kad su svi svima bili jamci one ratne i poslijeratne generacije jer su živjeli u sustavu gdje nije bilo rizično biti jamac. Veći dio generacije mojih staraca je imao nekakve desetljetne kredite za stanove koji bi sada bili ekvivalent par stotina kuna. Uz to, bilo je gotovo nezamislivo izgubiti posao, a ovrhe su bile nepoznanica. Onda je došla privatizacija, masovni otkazi, pola ih je ostalo nezaposleno, banke su još bile neregulirane, nabili su bijesne zatezne kamate, a ljudi su navikli živjeti na kredit."

"Prije bez jamca nije moglo, moja stara je bila svojoj sestri, a moj stari je kuminom mužu. To je bio jedini način da se kupi stan. Sve je prošlo ok, ali zato više nema jamaca nego je ugovor nešto drugo", dodao je jedan muškarac, a neki su se osvrnuli na te generacije: "Koliko sam shvatio, nekad su ljudi često bili jamci prijateljima i poznanicima, dosta sulude generacije."