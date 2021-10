Financijski "poguranac" od roditelja nešto je što neki uzimaju zdravo za gotovo tijekom odrastanja, posebno tijekom studija, ali i kasnije u životu.

Hrvatski korisnici Reddita poveli su zanimljivu raspravu koja je počela sljedećim pitanjem - "Jeste li dobili/očekujete li pomoć roditelja pri kupnji nekretnine?"

"Primijetio sam da dosta mojih prijatelja očekuje financijsku pomoć roditelja prvi kupnji prve nekretnine, dok ja recimo ne očekujem ništa, pogotovo zato što su me uzdržavali kroz cijelo školovanje i mislim da je to i više nego dosta. Mogli su mi nakon 18. prestati davati pare.

S druge strane, i njima su roditelji dosta pomogli pri kupnji prve nekretnine tako da bi možda bilo lijepo nastavit tu 'tradiciju', pa da ja svojoj djeci pomognem i tako dalje, i svi skupa izbjegnemo velike kredite. Ali u svakom slučaju ne bih im zamjerio da mi ne pomognu", dodao je korisnik koji je postavio originalno pitanje.

Komentatori su bili podijeljeni. Dok neki misle da se financijska pomoć roditelja pri kupnji nekretnine podrazumijeva, drugi tvrde da to od njih ne mogu očekivati, a bilo je i onih koji takvo što ne bi prihvatili.

Korisnici koji ne očekuju pomoć roditelja

"Ne, još bih ja njima trebao pomoći kod kupnje stana da imaju za rentati kad će biti u mirovini, s obzirom na to koliko su mi novca dali za školovanje i da su mi se posljedično otvorile dobre prilike u životu", poručio je korisnik.

"Nisam (do sada) ni ne želim. Još da mi uvjetuju da su mi stan kupili. Ne volim trojanske konje", slično razmišlja drugi.

"Golema je razlika u tome jesu li roditelji sami u kreditima, ili nemaju kredite, ali jedino što mogu jest prodati djedovinu, ili se moraju odreći drugog skijanja godišnje", jedan je od zaključaka.

"Ne očekujem pomoć roditelja jer mi ne mogu pomoći baš. Imamo naslijeđenu zemlju, ali to mi ne dolazi u obzir tražiti da prodaju da ja sebi mogu smanjiti kredit. Moje mišljenje o toj temi je da ako možeš pomoći svom djetetu, da mu trebaš pomoći. Ali mu ne trebaš doslovno sve servirati. Neka se i ono malo pomuči", mišljenje je komentatora.

"Ne očekujem. Realno, u situaciji smo obiteljski u kojoj ni ne mogu očekivati ništa takvo od njih. Najbolje što mogu napraviti za mene je da požive što dulje neovisni i da mi brat što kasnije dođe pod skrb. Sama činjenica da su me poslali na faks kao prvu u obitelji je već velika stvar", poručila je komentatorica.

"Ne, jer ionako nisu imućni da mi takve ideje uopće padaju na pamet. Ne, jer ionako su previše novca potrošili na mene, nije bila njihova dužnost plaćati moje obrazovanje", nadovezao se korisnik.

"Ne, jer ni oni sami nemaju para za svoju nekretninu, otkud će izvući sad za moju?", pita se drugi.

"Ne. Pomagat ću ja njima, a ne oni meni", kratko je komentirao jedan član zajednice /r/croatia.

Pozajmica i poklonjen stan

Jedan korisnik opisao je svoje iskustvo s financijskom pomoći roditelja i svojte na kojoj bi mu mnogi pozavidjeli.

"Hrvati nemaju pretjerano razvijen koncept građenja 'generational wealtha'. Ja osobno sam od obitelji dobio pozajmicu pri pokretanju biznisa, a ženina obitelj joj je poklonila stan koji smo mi samo renovirali. To su ogromni koraci naprijed. Pošto su to mogli napraviti, ja ne vidim razlog da ne naprave. Što bi trebali s tim novcem? Voziti auto od 100.000 eura? Putovanja od 10.000 eura svakih šest mjeseci? Mislim, mogli su i to, zahvalan sam što nisu.

Mi sada imamo mogućnost u narednih 30 godina stvoriti konkretan wealth koji bi trajao barem dvije generacije nakon nas. Da nismo dobili poguranac od roditelja, onda bi sad oboje ganjali karijere u tuđim firmama i otplaćivali kredit za stan. Pa bi svojem djetetu dali i ostavili otprilike ono što sad mi dobivamo", napisao je.

Financijski 'poguranac' se podrazumijeva?

Neki priznaju da od roditelja očekuju financijsku pomoć jer bi isto pružili svojoj djeci.

"Da, očekujem to od roditelja i očekujem da ću ja to napraviti svojoj djeci. 30 godina rade i skupljaju novce, dok ja tek počinjem. Imaju neusporedivo više novca od mene i očekujem da će mi sad pomoći da si formiram ugodan, normalan život, da mogu imati obitelj i dio toga isto tako dati svojoj djeci kasnije", smatra jedan korisnik.

"Djetetu sam uplatila stambenu štednju drugi dan od izlaska kroz vaginu. S obzirom na rastuće cijene nekretnina, mislim da bi, nažalost, svi trebali računati na pomoć potomcima", poručila je komentatorica.

"Ne očekuješ, ali najčešće dobiješ ako imaju para, naravno. Jer zašto ne?", jedan je od komentara.

Odbijanje pomoći

Bilo je i onih koji su velikodušne ponude roditelja odbili jer nisu htjeli nikome biti dužni.

"Njezini i moji su nam ponudili. Nas dvoje smo nakon takve ponude razgovarali. Rekao sam joj da neću nikome biti dužan do kraja života i da to bude neko predbacivanje u razgovoru. Tvoja je zadnja, ti odluči. Odbili smo. Vrijeme je pokazalo da smo dobro napravili", jedan je od komentara.

Postoje i neka kompromisna rješenja.

"Nisam očekivao pomoć, i sam bih kupio stan kroz koju godinu, ali budući da sam 10 godina slušao kako novci trunu na računu, da što će s tim novcima, kupili smo popola stan u Zagrebu", napisao je jedan korisnik.