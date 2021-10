U hrvatskoj zajednici na Redditu, koja broji oko 135.000 članova, nedavno se povela zanimljiva rasprava. Naime, jedan korisnik upitao je u kojem slučaju vrijedi pravilo "koliko para, toliko muzike", a kada ne. Odnosno, u kojim je stvarima opravdan omjer cijene i kvalitete, a što je promašena investicija.

"Na džuboksu", genijalni je komentar koji je skupio najviše lajkova.

Neki korisnici odgovarali su šturo pa su neki od komentara slušalice, mobiteli, obuća, cipele i jakne, alkohol, parfemi, kava i čokolada.

Skuplje je bolje kod tehnologije?

Drugi su pak bili nešto rječitiji.

"Kod najjeftinijih stvari uglavnom vrijedi, a kod najskupljih uglavnom ne. Zašto? Zato jer nakon određene točke za mrvicu više muzike moraš platiti neproporcionalno više para", smatra jedan komentator.

Mnogi su naveli tehnologiju kao odličan primjer dobrog omjera cijene i kvalitete.

"Za tehnologiju vrijedi skuplje = bolje. Jedina iznimka koja mi pada na pamet su prebuild vs. custom kompjuteri", jedan je od komentara.

"PC hardver, bar donedavno... Na stranu periferija, to je još podložno estetici, ali ovo ostalo bih rekao da je dosta dobar odnos para i muzike", nadovezao se drugi korisnik.

Hrana i grickalice

Jedna komentatorica prisjetila se mučnog iskustva u studentskoj menzi.

"Vrijedi za hranu dosta često. Ako nešto platiš dosta jeftino, zna biti loša kvaliteta sastojaka. Primjer je menza fakultetska. Neću zaboraviti kad sam vidjela da teta u jednoj zagrebačkoj menzi donosi iz kuhinje neke tortellone u umaku, ali umaka je bilo valjda premalo pa je otišla do sudopera i samo nasipala vode u tortellone, promiješala i dalje je to išlo na serviranje. Tko je vidio prokuhati tzv. umak. Nakon xy godina još nisam zaboravila to, urezalo se", napisala je.

Neki smatraju kako je trošenje više novaca na brendirane proizvode u nekim slučajevima potpuno promašeno.

"Kod grickalica definitivno ne vrijedi, najviše se vidi na usporedbi čipsa robne marke (k-classic, s budget, ntl) i brendova čipsa poput Laysa i Francka. Jednostavan proizvod od najčešće tri sastojka plaćati više samo zbog brenda meni apsolutno nema smisla i uvijek uzimam jeftiniji", zaključak je jednog komentatora.