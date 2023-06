Da mnogi teško žive u Hrvatskoj i nije neka novost, a često na forumima i pričaju o tome pa je tako jedan muškarac tražio savjet na Redditu za dodatne poslove kako bi mogao preživjeti: "Zanima me ako ima takvih, a siguran sam da ima...čime se dodatno bavite kako biste poduprli sebe i svoju obitelj? Radim neko normalno radno vrijeme pon-pet, 8-16h i plaća mi je nešto ispod 1000 eura i imam osjećaj da si ne mogu apsolutno ništa priuštiti. Tresem se kada idem jednom u par mjeseci u shopping za novu odjeću/obuću, premda ne kupujem markirano i tu uvijek pokušavam što je bolje proći."

Mnogi rade dva posla

Odgovorili su mu mnogi koji također rade dva posla kako bi preživjeli: "Već pet godina radim dva posla, otprilike 230 radnih sati mjesečno sveukupno. Bez drugog posla ne bih mogao preživjeti, pogotovo zadnjih godinu i pol. Na glavnom poslu imam 6500 plaću, a na drugom mi je 60 kuna satnica."

"Otkad radim - oduvijek radim nešto 'sa strane'. Od građevine, ugostiteljstva, poslova u turizmu, čišćenja do košenja trave i održavanje okućnica. Praktički sve što se plaća u kešu i odmah. Zadnjih godina sam više na baušteli i održavanju nego u ugostiteljstvu jer je u ugostiteljstvu i dalje puno posla za praktički nikakve pare, a na baušteli se nakon dugo vremena sad i mogu zaraditi neki veći novci. Tebi se divim što uspiješ sastaviti mjesec s takvom plaćom, ja jedva mogu s dvije plaće. Kako uspiješ to", pitao ga je jedan muškarac, a on mu je odgovorio: "Živim baš izrazito skromno, imam režije, mjesečne troškove automobila, itd. Izlazim van i idem na kave, ali pazim da ne potrošim previše i to me iskreno nekad jako živcira. Htio bih barem jednom ući u dućan da ne moram gledati apsolutno sve cijene prije nego odlučim nešto uzeti. To me baš guši."

"Sviram bas gitaru po svadbama/rođendanima/krštenjima i tako poduplam plaću magistra strojarstva (niti 1000 eura). Znači mjesečno sam (kad je dobar mjesec) na 1500 do 2000 eura. Iskreno, to je jako tužno", napisao mu je jedan Dalmatinac.

Hrvati jedva žive

I drugi su se požalili na teško stanje: "Plaća mi je 800 eura. 8 do 16 sati sam s bolesnom majkom kod kuće (hvala Bogu, stan se otplatio) i sad kad sam si našao ljepšu polovicu, moram kombinirati da se provedemo ni sam ne znam kako. Dođe mi da krenem okretati bijelo. Ne vidim izlaz iz ovog, osim ako ne krenem raditi još jedan posao."

"Konobarim. Ja sam pravnica, ali daleko jaču lovu tučem u restoranu. Od prava ne bih živjela definitivno, mislim živjela bih da se ustručavam svaku kunu potrošiti, a to mi se stvarno ne da. Problem konobarenja je taj da dok nemaš iskustva,, ne možeš birati i radit ćeš na svakakvim mjestima. Ja sam cijeli faks paralelno radila i dok nisam ispolirala 'zanat', radila sam u svakakvim psihijatrijama. Sad možeš sam određivati uvjete kad ćeš i koliko raditi. Ovdje je doduše bitan faktor da si na moru ili u Zagrebu", napisala mu je jedna pravnica.

Odselili iz Hrvatske

Ostali su zbog teške financijske situacije odselili iz države: "Meni i mužu (s jednim djetetom) je tako bilo dok nismo otišli iz Hrvatske. Platiš režije i stan i nemaš ništa, to je to. Od dvije plaće i rada u dvije smjene ne bi imali niti vikend ili koji obiteljski dan svi zajedno mjesecima. Užas živi. Koliko god mi fali Hrvatska, ne bih se nikad više vratila u taj osjećaj bijede i neimaštine. Uzalud divna priroda, more i sunce, kad ne možeš uživati u tome nego samo brojiš lovu i računaš koliko malo imaš. Ovako fino dođemo sretni na godišnji, al još sretniji odemo."

"Svaka čast ljudima koji prežive s plaćom ispod 1000 eura, to je nova disciplina. Radio sam u Hrvatskoj u državnoj firmi u Zagrebu tri godine, plaća mi je bila 1100 eura, ali sam dao otkaz i otišao u Austriju. U godinu dana sam vratio 20.000 eura kredita, imam plaću 3300 eura. 9 dana radim u Austriji, a 5 sam kod kuće. Dok sam u Austriji, sve mi je plaćeno, od smještaja do prijevoza. Učite jezik i bježite van. Plus, u Austriji imate 14 plaća, ako vam je neto 2000 eura, 30.05 i 30.11. dobijete duplo, znači 4000 eura. Netko tolike kredite diže u Hrvatskoj", poručio mu je drugi.

Ako su ti financije toliki problem, preseli se u neku od zapadnih zemalja. Naši ljudi koji odu tamo imaju sto i jednu zamjerku na te zemlje, ali to se uglavnom odnosi na društveni život i njihovu reintegraciju u novo društvo. Rijetko tko se žali na financije, pogotovo ako su negdje dulje od cca dvije godine.

Savjeti zlata vrijedni

Neki su mu dali savjete: "Za početak, napravi si tablicu troškova, jedan-dva mjeseca popiši sve na što trošiš pare pa možda skužiš gdje bi mogao malo stisnuti, kao npr. kave i cuge, pa si priušti nešto važnije. Dok to radiš, razmisli koje vještine imaš i koji drugi poslovi zahtijevaju te vještine. Probaj naći ponude za te poslove koje plaćaju nešto više, oko 1100 eura. Ako nemaš nekih vještina ili te vještine koje imaš nisu dobro plaćene, počni učiti novu vještinu u slobodno vrijeme. Nikad nije bilo lakše nego danas prebaciti se u drugu profesiju. Imaš online tečajeva koliko hoćeš za manje-više sve. Svaki dan uči 2h i kroz godinu dana počneš tražiti pozicije za novu profesiju."

"50 posto stanovništva u RH ima plaću ispod 1000 eura. Uglavnom odsele u inozemstvo ili rade dodatan posao neprijavljeno. Popravljaju automobile, postavljaju pločice, itd. Eh, sad, sigurno nešto znaš raditi ili imaš neki talent koji možeš unovčiti, davati instrukcije, peći kolače, itd.", napisao mu je drugi muškarac, a složio je i treći: "1000 eura je malo. Ako nisi oženjen, to je sretna okolnost. Ako nemaš djece, još sretnija. Pa dolazimo do paradoksa i jada. Možeš živjeti okej ako nemaš slučajno ženu i djecu, onda si nadrapao. Tužno, zar ne? Moj ti je savjet da vidiš možeš li nešto (i koliko) zaraditi uz dodatne poslove tipa Wolt ili Uber, ali definitivno gledaj imaš li šanse mijenjati posao. Isti posao, druga firma, meni je tako neto plaća skočila s 1200 eura na 1600."

"Raspitivao sam se u zadnje vrijeme oko čišćenja stanova. U Zagrebu su cifre 10 eura po satu na ruke ako tražiš preko npr. Facebooka. Ako otvoriš obrt i čistiš firmama, to ti je bar 12 eura. Još se malo potrudiš, napraviš stranicu, polijepiš letke i može biti 20 eura ili čak i više ako radiš generalke (kad sam poslao upit na trebam.hr, servisi/firme su imali satnice oko 20 eura)", savjetovala mu je jedna osoba.

