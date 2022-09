Popratna sadnja je znanost kojom maksimizirate prostor u vrtu sadnjom dvije vrste biljaka u neposrednoj blizini. Osim toga, kombinacija biljaka može potaknuti rast biljke do sebe ili ga spriječiti, ovisno o tome što želite učiniti. Stoga je važno znati kako se ponašaju biljke i što saditi uz kukuruz.

Prvi odgovor na pitanje što saditi uz kukuruz je krastavac. Sa svojim širokim lišćem, krastavac nježno zasjenjuje tlo, zadržavajući vlagu u zemlji. Krastavac ima plitko korijenje pa ne smeta kukuruzu. Krastavci također imaju kraći broj dana do zrelosti (50-70 dana), a tada ćete ih jesti svježe ili pripremati kisele krastavce . To zauzvrat daje kukuruzu sav potreban prostor dok se i on ne požnje.

Sljedeća biljka koja je izvrstan susjed kukuruzu je dinja. Kao i krastavci, dinje također pokrivaju tlo, pomažući da tlo bude vlažno i bez korova. Baš ono što je kukuruzu potrebno da bi uspijevao. Međutim, da biste bili sigurni, morat ćete navodnjavati svoj kukuruz i dinje kad kiša ne padne jer i kukuruz i dinje zahtjevaju dosta vode. Važno je znati što saditi uz kukuruz kako bi vaša godišnja žetva bila više nego zadovoljavajuća.