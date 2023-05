Plodovi mora poput škampa, dagnji i rakova su ukusna delicija za mnoge. Međutim, često se dogodi da pripremimo previše hrane i ostane nam višak. U takvim situacijama potrebno je spremiti ostatak hrane za kasnije. No, smiju li se podgrijavati plodovi mora?

Općenito, preporučljivo je izbjegavati podgrijavanje plodova mora, osobito ako su već pripremljeni. Razlog tome je što su plodovi mora vrlo osjetljivi na kvar i mogu se brzo pokvariti, čak i ako se čuvaju u hladnjaku. Kada se podgrijava hrana, idealno bi bilo zagrijati je do temperature od najmanje 75°C kako bi se ubili svi mikroorganizmi. Međutim, plodovi mora se ne preporučuju podgrijavati iznad 60°C jer se proteini u njima mogu denaturirati, što može dovesti do gubitka teksture i okusa.

Također, važno je napomenuti da ako su plodovi mora prije bili izloženi sobnoj temperaturi duže vrijeme, mikroorganizmi u hrani se mogu brzo umnožiti, što može dovesti do razvoja opasnih bakterija poput salmonele. Ako se odlučite podgrijavati plodove mora, važno je slijediti nekoliko pravila. Prvo, plodove mora treba čuvati u hladnjaku do upotrebe. Nakon što se pripreme, ne bi ih trebalo čuvati na sobnoj temperaturi više od 2 sata. Ako ostane višak hrane, najbolje bi bilo odmah ga spremiti u hladnjak ili zamrzivač. Prilikom podgrijavanja, pazite da hrana dosegne temperaturu od najmanje 60°C i da se podgrijava samo jednom. Nemojte podgrijavati plodove mora više puta jer to može dovesti do povećanja broja mikroorganizama u hrani.