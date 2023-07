Ovaj jednostavan recept za svinjski kare pečen je u pećnici s jednostavnom glazurom od naranče. Ovo čini fantastičan obrok sa slatkim krumpirom ili pire krumpirom i vašim omiljenim povrćem. Sastojci za svinjski kare u pećnici su:

120 ml koncentrata soka od naranče

2 žlice otopljenog maslaca

2 kg svinjskog karamelizira

sol i svježe mljeveni crni papar

Kada pripremate svinjski kare u pećnici najprije zagrijte pećnicu na 180°C. Posudu za pečenje, dovoljno veliku da u nju stane pečenje, obložite folijom. U zdjeli pomiješajte koncentrat soka od naranče s otopljenim maslacem. Svinjsko pečenje lagano pospite sa soli i paprom i stavite u posudu za pečenje. Premažite umak od naranče preko svinjetine. Pecite oko 20 do 30 minuta po kilogramu svinjskog karea. Ponovno premažite svinjski kare mješavinom soka od naranče otprilike 5 do 10 minuta prije nego što je gotova. Svinjski kare izvadite iz pećnice i zamotajte folijom te ostavite da odstoji 3 do 5 minuta prije rezanja. Ovaj recept za svinjski kare iz pećnice već je gotov i svinjski kare je spreman za posluživanje. Dobar tek!