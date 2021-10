Kobasica i slanina su jedni od najpopularnijih suhomesnatih prerađevina kod nas. Donosimo kako prepoznati pokvareno suho meso koje predugo stoji u vašem frižideru. Pokvareno suho meso ovisi o mnogim čimbenicima. Vrsta mesa, način skladištenja, je li meso kuhano ili ne.

Ukoliko ste u trgovini i kupujete kobasicu, tražite kobasicu kojoj je površina glatka i sjajna. Ukoliko je kobasica ljepljiva, najbolje je ne kupovati. Ljepljiva kobasica je pred istekom roka trajanja. Također je važna boja kobasice. Ako je kobasica pri vrhu postala sivkasta ili zelenkasta, nemojte ju konzumirati. Kobasicu ne bi trebali držati u zamrzivaču dulje od 2 – 3 mjeseca jer tada kobasica gubi na kvalitetu i izmjenjuje okus.

Ukoliko imate slaninu koja gubi svoju crvenu boju te dobiva blijedu sivkastu, to znači da se pokvarila. Slično kao i kod kobasice, kada slanina postane sluzava ili ljepljiva to znači da joj je rok trajanja pri kraju. Ukoliko slanina ima kiseli miris to također znači da je pokvarena i ne bi ju bilo pametno jesti. Ukoliko primijetite bilo kakve znakove kvarenja na slanini, bacite ju kako ne biste kontaminirali i ostalu hranu u vašem hladnjaku.

Pokvareno suho meso ne bi trebali jesti jer u mesu postoji mnoštvo bakterija koje možete unijeti u vaš organizam.