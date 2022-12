Nažalost, još uvijek se nadjev od lješnjaka najčešće koristi samo za dizane kolače. No, to je velika greška jer nadjev od lješnjaka savršeno se slaže i u kremastim kolačima, kao punjenje različitim kiflicama i u lisnatom tijestu.

Nadjev od lješnjaka sastojci:

200 grama lješnjaka

2 bjelanjka

25 grama šećera

voda

Nadjev od lješnjaka:

Lješnjake popržite na tavici, a zatim ih očistite od ljuske. To se radi tako da ih prebacite u kuhinjsku krpu i samo dobro istrljate lješnjake. Stavite ih u blender s malo vode i dobro sameljite. Pomiješajte sa šećerom. Bjelanjak istucite u snijeg te ga dodajte lješnjacima. Sve dobro pomiješajte do jednolične smjese i to je to – vaš nadjev od lješnjaka je spreman!

Ako želite dodatno „začiniti“ nadjev od lješnjaka, možete mu dodati sitno istučene lješnjake, komadiće čokolade ili čokoladne mrvice. U svakom slučaju ne možete pogriješiti!