Kesteni imaju dvije kore. Jedan je tvrda, vanjska, smeđa ljuska, a drugi je unutarnja tanka kožica poznata kao pelikula. Nakon kuhanja, njihovo kremasto-bijelo meso po teksturi je slično pečenom krumpiru s nježnim, slatkastim okusom po orašastim plodovima.

Kada želite znati kako čuvati kestene, najprije je potrebno odabrati svježe kestene. Najsvježiji kesteni imaju sjajnu, smeđu, čvrstu ljusku i osjećaju se teško zbog svoje veličine. Što su kesteni čvršći na dodir, to će biti svježiji. Potražite kestene jednake veličine koji su teški za svoju veličinu, s neoštećenom, čvrstom ljuskom. To su kesteni koji su najbolji za korištenje. No, kako čuvati kestene? Kesteni su svježi proizvodi i prije upotrebe ih treba držati u hladnjaku u papirnatoj vrećici u posudi za pečenje 2 do 3 dana ili u hermetički zatvorenoj posudi do 10 dana. Svježi kesten je najbolji ako se konzumira unutar tri tjedna od kupnje. Kuhani kesteni mogu se čuvati u hladnjaku u hermetički zatvorenoj posudi do 4 dana. Kuhani i oguljeni kesteni savršeno se čuvaju u zamrzivaču i budu dobri tijekom cijele godine. Kada znate kako čuvati kestene, možete sa sigurnošću sačuvati svoje kestene tijekom cijele godine.