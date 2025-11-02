Hormonska terapija mogla bi biti zaštita od teške bolesti? 'Ovo zahtjeva daljnju provjeru'

Novo istraživanje ukazuje da žene koje koriste hormonsku nadomjesnu terapiju (HNT) nakon menopauze imaju manje izglede za razvoj demencije. Studija, koju je provelo Sveučilište u Galwayu, također je otkrila da bi žene koje dožive raniju menopauzu mogle biti suočene s povišenim rizikom od ovog stanja.

Istraživači su utvrdili da veći broj djece i povišene razine estrogena u krvi također smanjuju ovu opasnost. "Općenito, veća izloženost estrogenu tijekom reproduktivnog života žene bila je povezana s boljim kognitivnim performansama i većim volumenom mozga", naveli su znanstvenici. "Naši rezultati sugeriraju pozitivne kognitivne prednosti veće cjeloživotne izloženosti estrogenu, ali zahtijevaju daljnju potvrdu."

Utjecaj estrogena na zdravlje mozga

Istraživanje se temelji na podacima iz dugogodišnje američke studije koja je ispitivala veze između reproduktivnih čimbenika i starenja mozga. Cilj je bio utvrditi mogu li ti faktori objasniti zašto se žene suočavaju s većim rizikom od demencije u usporedbi s muškarcima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Glavna autorica studije, prof. Emer McGrath, izvanredna profesorica medicine na Sveučilištu u Galwayu, izjavila je: "Otkrili smo da se ulazak u menopauzu u ranijoj dobi čini povezanim s povećanim rizikom od demencije, dok se hormonska nadomjesna terapija nakon menopauze čini povezanom s nižim rizikom. Iako naši rezultati upućuju na pozitivne kognitivne koristi, oni svakako zahtijevaju daljnju provjeru."

Zašto su žene podložnije demenciji?

Prema podacima Društva za Alzheimerovu bolest (Alzheimer's Society), žene se suočavaju s većim rizikom od razvoja demencije. Iako razlozi za to nisu posve jasni, stručnjaci vjeruju da je to dijelom posljedica činjenice da žene u prosjeku žive dulje od muškaraca, a dob je jedan od najznačajnijih faktora rizika za ovo stanje, piše The Mirrror.

Vjeruje se da estrogen ima zaštitne učinke na mozak, uključujući potencijalnu sposobnost sprječavanja nekih štetnih učinaka tvari povezanih s Alzheimerovom bolešću. Tijekom menopauze, razine ovog spolnog hormona drastično opadaju.

Ranija istraživanja također su sugerirala da bi, zbog zaštitnih svojstava estrogena, žena mogla biti manje podložna razvoju demencije ako je tijekom života imala veću izloženost tom hormonu. To uključuje raniji početak mjesečnice, barem jednu trudnoću koja potiče razinu estrogena te kasniji ulazak u menopauzu.

Menopauza, hormoni i demencija: Složena veza koja zahtijeva daljnja istraživanja

Stručnjaci iz Društva za Alzheimerovu bolest ističu: "Danas znamo da se većina bolesti koje uzrokuju demenciju počinje razvijati u mozgu 10 do 20 godina prije pojave kliničkih simptoma, što se kod mnogih žena poklapa s razdobljem menopauze."

"Stoga je primamljivo povezati gubitak ovog hormona koji štiti mozak s početkom procesa koji u konačnici dovode do demencije. Međutim, odnosi između spola, menopauze i rizika od demencije izuzetno su složeni i donedavno istraživači nisu davali prioritet menopauzi kao prilici da saznaju više o demenciji. Potrebno je još mnogo istraživanja prije nego što možemo donijeti čvrste zaključke", zaključuju stručnjaci.

Iako ova studija otvara nova vrata u razumijevanju prevencije demencije kod žena, jasno je da je veza između hormona i zdravlja mozga područje koje zahtijeva dublje i opsežnije analize kako bi se pružile konačne preporuke.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'