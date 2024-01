Jedan uspješan poduzetnik je na platformi Quora objavio: "Otišli ste na razgovor za posao i pitaju vas: 'Hoćete li napustiti ovaj posao ako nađete bolji?'. Što će biti vaš odgovor?"

Mnogima je to pitanje bilo dovoljno za početak rasprave. Neki su komentirali: "Nitko nije lud da ne prihvati bolje uvjete". Drugi su dodali: "Nije u redu odgovoriti potvrdno poslodavcu kod kojeg se želimo zaposliti."

Kako poslodavac testira zaposlenike

"Ovo je trik pitanje. Kada su me intervjuirali na prethodnom poslu, rekao sam im da ću otići kada nađem bolji posao. Oni su me zaposlili. Kada su me devet mjeseci kasnije intervjuirali za rukovodeću poziciju, podsjetio sam ih da ću otići kada nađem bolji posao. Godinu dana kasnije, kada su htjeli da prijeđem na novu poziciju koja je između vlasnika i menadžera prodavaonice, sjedio sam u uredu svog šefa i smijao se, a on me pitao zašto se smijem", napisao je poduzetnik.

Zatim je objasnio svoj odgovor: "Podsjetio sam ga da ću otići kad nađem bolji posao. I on se nasmijao. Dvije godine kasnije otišao sam kako bih osnovao vlastitu kompaniju. Ne želim zaposliti nekoga tko je zadovoljan poslom na početnoj razini. Netko tko želi više, napravit će bolje nego netko tko je samo zadovoljan. Ili će biti unaprijeđen ili će otići na drugi posao. Vi birate."

"Meni su postavili to pitanje i odgovorio sam potvrdno jer sam mislio da pokušavaju vidjeti jesam li lažljivac. Svatko tko je pametan, otišao bi na bolje plaćeni posao. Nakon toga su mi rekli da ne žele gubiti vrijeme na nekoga tko bi odmah odustao od njih", opisao je svoje iskustvo jedan muškarac. Na to se nadovezala jedna žena: "Ja bih imala osjećaj da mi žele poručiti da mi neće moći povećati plaću. Za mene je ovo pitanje crvena zastavica."

"U pravu ste za odgovor, ali mislim da nisu svi takve sreće da postignu uspjeh kao što ste vi", "Naravno da ću napustiti", glasili su ostali komentari, piše Mondo.

