Adolf Hitler se namjerio na Scarborough i imao je planove upravljati Britanijom iz gradskog Grand Hotela, sada zloglasnog objekta koji je privukao 4000 užasnih recenzija na TripAdvisoru.

Hitlerov plan

Otkrivena društvena igra sugerira da je diktator doista bacio oko na obalni grad u sjevernom Yorkshireu. Ozloglašeni Grand Hotel ipak je mogao biti sjedište Trećeg Reicha u Velikoj Britaniji.

Igrom "Wir Kämpfen Gegen den Feind", koju je proizvela Hitlerova mladež, prevedena kao "Borimo se protiv neprijatelja", njemačka su se djeca borila za preuzimanje kontrole nad Britanijom, a glavni centar na karti igre bio je Scarborough. To potvrđuje glasine da je Hitler htio Grand Hotel od 310 kuna po noćenju učiniti svojom bazom za vođenje Britanije.

Poznate toplice iz Scarborougha trebale su biti dovedene cijevima do Hitlerove kupaonice, a on je planirao svoju ljubavnicu Evu Braun provesti po plesnoj dvorani, navodi se u teoriji koja je do sada bila neutemeljena.

Najgori hotel

U Hitlerovo doba, The Grand Hotel je bio najveći hotel i najveća građevina od opeke u Europi, s 12 katova i 365 soba. Dugo je bio omiljen kod vladajućih klasa i plemića, uključujući kralja Edwarda VIII. Danas još uvijek uživa u ugledu, ali iz pogrešnih razloga.

Vodi ga lanac Britannia, ima 4000 užasnih recenzija na TripAdvisoru, a lokalno stanovništvo ga je označilo kao rupetinu. Zgrožen i ožalošćen novinar Daily Stara John James obećao je da se više nikada neće dobrovoljno vratiti u hotel nakon što je jednu noć u lipnju bio s puževima.

"Grand je možda bio veličanstven u svoje vrijeme, ali za standard 21. stoljeća, boli me reći da je to u najboljem slučaju groteskna, tužna grozota, a u najgorem slučaju mrlja na ponosnom primorskom gradu čije ime nosi", napisao je.

Igra otkrila detalje

Povjesničar iz Yorkshirea, Mike Covell, teoretizirao je da je Hitler planirao paradu pobjede duž obale u Scarboroughu i odredio Grand kao svoj stožer zbog njegova (nekadašnjeg) luksuza i strateškog položaja. Covell je priznao da nije uspio otkriti čvrste dokaze koji bi potvrdili teoriju, ali je sugerirao da je preživljavanje zgrade od Blitza rezultat toga što je Hitler izdao stroge naredbe Hermannu Goringu da osigura da se hotel ne dira.

Sada otkrivena društvena igra Hitlerove mladeži, koja se spominje u novoj knjizi Scarborough At War autora Stewarta MacDonalda, dala je novu vjerodostojnost tvrdnjama da su nacisti htjeli napasti grad.

"Dva su razloga predložena za napad na to područje", rekao je. "Jedan je bio odvlačenje britanskih snaga od glavnog područja invazije na jugoistoku. Drugi je bio uspostaviti mostobran koji bi omogućio proboj prema lukama Hull ili Middlesbrough, prema industrijskom središtu Yorkshirea. Također je primijećeno da bi napad na ljetovalište naštetio britanskom moralu."

U dječjoj društvenoj igri igrači su pomicali male podmornice, bojne brodove, bombardere i lovce prema odmaralištu.