Uz sve to, Gloockleru je prije nekoliko godine dijagnosticirana fibromialgija, kronični poremećaj koji uzrokuje bolove u mišićima i umor. "Boli me glava, boli me grlo, sve mi natekne. Ruke mi počnu trnuti, a stopala mi se ukoče. Obični lijekovi protiv bolova više nisu dovoljni. Jedino što mi pomaže su tablete za živce, jer to postane problem za živce", ispričao je Harald, Switzerlandtimes.