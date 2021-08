"Nedavno sam gledao dječaka na plaži ispred bolnice s cerebralnom paralizom u njegovim električnim kolicima. Vidio sam da je prisutan, da razumije, da reagira na okolinu i da se želi igrati. Dva lokalna mališana spremno su skočila na onu platformu za ostavljanje torbi na kolicima, taj dječak s cerebralnom paralizom bio je njima auto. I njih trojica vozila su se ozareni amo-tamo po stazi, čuo se njihov smijeh. Gledao sam ih i razmišljao: 'To je to, savršena igra…"'.

Dječak s poteškoćom i dva lokalna mališana sklopila su prijateljstvo, potpuno spontano, neusiljeno, nitko ih nije nagovarao niti su oni dječaka u kolicima gledali drugačije. Njihova igra došla je prirodno, jednostavno je 'sjela'.

Pojedini ljudi s poteškoćama možda se nikad neće moći izliječiti, ali moja misija je okupiti one najbolje, vrh svjetske medicine, robotike, strojarstva, fizike, akademike, kliničare, stručnjake i sjajne znanstvenike s briljantnim svjetskim karijerama, stvoriti think-hub u kojem bi zgusnuli znanje i dali nova rješenja za pacijente, unaprijediti kvalitetu njihova života, objediniti ono najbolje iz različitih struka za njih, one 'male' ljude, pa i ovog dječaka koji mi se urezao ovo ljeto u sjećanje. Postavili smo ljestvicu visoko, ponekad gađamo Mars, a pogodimo Mjesec, ali krećemo hrabro i grabimo veliko te smo uvjereni da će mnogi to prepoznati. Želimo da Rovinj postane magnet znanja i onog najboljeg za pacijente".

Ovim jednostavnim riječima doc. dr. sc. Marinko Rade, ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" u Rovinju, započeo je predstavljanje velike nadolazeće konferencije medicinske robotike 3Event Rovinj ROBOMED koja će od 22. do 25. rujna u Rovinju okupiti vrhunske međunarodne svjetske stručnjake iz područja elektrostimulativne neuroznanosti te medicinske robotike i to s posebnim naglaskom na pedijatrijsku primjenu.

Rovinj će se postati mjesto globalne konferencije s ljudima koji pomiču granice nemogućeg, koji svijet znanstvene fantastike uvode u realnost, pionire u integriranju čovjeka i stroja u službi ljudskog zdravlja. U jednoj rečenici – Rovinju će susresti vrhunskih svjetski stručnjaci koji se bave spajanjem medicine i robotike.

Na popisu predavača i gostiju stručnjaci su sa Sveučilišta u Lyonu u Francuskoj, Baylor Medicinskog fakulteta u Hustonu (SAD), stručnjaci iz Centra za medicinsku fiziku i biomedicinsko inženjerstvo u Beču, s nizozemskog Sveučilišta tehnologije Delft, a bit će tu i predavači iz Danske, Slovenije, Srbije, Švicarske, Kanade…

Što je to veliko što robotika donosi medicini i pacijentima, otkriva doc. dr. sc. Rade:

"Možda najbolji primjer spajanja robota i čovjeka je rehabilitacija pacijenata s hemiplegijom, koji imaju nepokretnu jednu stranu tijela. Do sada je komercijalna robotika u rehabilitaciji postala već dobro poznata i ona je dovoljno dobra da zamijeni terapeuta koji asistira uz pacijenta, koji radi puno pokreta te ponavljanja s idejom da centrali živčani sustav pacijenta u jednom trenutku pokret registrira i možda da ga ponovi. Prednost komercijalne robotike je da može napraviti puno više ponavljanja od samog terapeuta i ta što su pokreti robota precizniji od pokreta samog terapeuta. Ali takva robotika i dalje nije ništa više nego samo "dovoljno" dobra. Sada se, pak, radi na naprednoj robotici koja integrira čovjeka i stroj. Krajnje pojednostavljeno, ako čovjek može pokretati jednu stranu tijela, stroj "hvata" električne impulse pokretne strane tijela i potom ih reproducira na onu stranu tijela koja je nepokretna. Ljudima se stavljaju elektrode visokog intenziteta na kožu i preko njih se savršeno reproduciraju pokreti zdrave strane tijela na nepokretnu i sve to potpomognuto egzoskeletom, odnosno robotom. Tako se stimulira tijelo da ponovi pokret, a sve dok taj pokret ne bude savršen, dotle robot dodaje ili oduzima nešto od tog pokreta. To je možda najbolji primjer integracije čovjeka i robota kojim se omogućuje da nepokretni dio tijela "progovori" s mozgom jezikom koji mozak najbolje razumije", pojašnjava dr. Rade.

Ovakav način rehabilitacije za nepokretne ljude je revolucionaran i otvara široki poligon za spajanje i suradnju znanstvenika različitih struka, od medicine, robotike, IT-a, fizike, strojara, inženjera, kliničara…

Robotske ruke već su stvarnost

Dr. Rade otkriva da se ovakve eksperimentalne medicinske rehabilitacije uz pomoć integracije čovjeka i robota već provode u francuskom Lyonu, ali već sad polako postaju vrlo opipljiva stvarnost. O tome će biti riječ na konferenciji 3EventRovinj ROBOMED.

"Još jedan primjer primjene robotike su bioničke proteze, odnosno implantanti koji očitavaju signale direktno sa živca ili mišića ljudi te se pomoću tih signala pokreće bionička ruka ili noga. Postoje prototipovi takvih ekstremiteta, ali tu su i problemi, primjerice materijala. Još uvijek ne postoji dovoljno inertan materijal koji naše tijelo u jednom trenutku ne bi počelo prepoznavati kao strano tijelo, a onda i počelo odbacivati. Kako bi se taj problem riješio, potrebna je integracija stručnjaka drugih struka, inženjera, strojara, fizičara… U ovom poslu zapravo nitko ne može biti samo jedan Nikola Tesla koji će kreirati savršeno rješenje problema. Ovdje trebamo multidisciplinaran pristup i znanje stručnjaka s različitih područja te upravo otud ideja da u Rovinju pod jednim krovom okupimo ono najbolje iz svijeta i da zajedno kreiramo rješenja", pojasnio je doc. dr. sc. Rade.

Vraćanje znanja kući

No uz sve to, ideja stvaranja ove konferencije i think-huba je pokrenuta i s vrlo važnim motivom- "vraćanje znanja kući". Od stare priče da se u Hrvatskoj obrazuju vrhunski stručnjaci, koji onda grade velike karijere i bilježe sjajne uspjehe vani u svijetu, pod vodstvom dr. Rade u rovinjskoj bolnici osjećaju da je došlo vrijeme da Hrvatska postane zemlja koja ponovno privlači znanje "nazad", vraća stručnjake kući, a oni koji su ostali u zemlji da se povežu i međusobno osnaže.

"Mnogo je i profiliranih znanstvenika u Hrvatskoj, koji djeluju usamljeno i pomalo difuzno. Želimo ih sada povezati, integrirati se u svijet medicine i znanosti na razini svijeta te stvoriti prave mogućnosti u našoj zemlji koje su globalno važne. Kroz konferenciju želimo ubrzati i proces inovacija", rekao je dr. Rade.

Time se želi odmaknuti od ideje da je Hrvatska zemlja koja nudi samo more i sunce te smatra da je došlo vrijeme da pokažemo da možemo više od toga te da imamo potencijala izgraditi zdravstveni turizam koji će privlačiti izvrsnost i znanje.

"Imamo puno znanstvenog i socijalnog kapaciteta koji mogu postati izvozni proizvod i s rovinjskom konferencijom želimo pokrenuti nešto novo, postati mjesto koje okuplja vrhunske stručnjake, potaknuti i ubrzati inovativne procese, kreirati rješenja za probleme i povezati stručnjake raznih grana", govori dr. Rade.

Ljudi i pacijenti ispred svega

Ambicije su velike, ali se ne boje pa žele i da prva ovogodišnja konferencija ROBOMED postane tradicija, a Rovinj ucrtano mjesto na karti ponajboljih svjetskih stručnjaka kojem će se vraćati.

Prepoznaje da kako se na ovakvim konferencijama govori o vrlo uskim i specijaliziranim problemima jezikom koji je možda težak za običnog čovjeka, ali i u središtu svega su, kaže, ljudi, pacijenti, kojima je potrebna pomoć.

"To su obični ljudi za koje moramo graditi društvo jednakih mogućnosti. Mi s njima radimo svaki dan i nastojimo im omogućiti da se približe što više normalnom načinu života, pomoći im da postanu funkcionalni i žive ispunjeno. Kao posebno nišu vidimo mogućnost razvoja rehabilitacije djece i to još od najranije dobi kada se pokazuju prvi znaci neurorizika. Tu su potencijali golemi, a područje u pedijatriji nedovoljno razvijeno", kaže dr. Rade koji je u javnosti poznat po tome što je stao na čelo bolnice koja je nekoliko desetaka godina bila sinonim propadanja i kroz 15 godina zbrajala gubitke, a onda je postala priča o uspjehu i strelovitom razvoju.

Okrenuo priču u 'pozitivnu'

Ovaj višestruko nagrađivani znanstvenik, koji se školovao u Velikoj Britaniji Finskoj, i koji je jedini na svijetu dva puta dobio nagradu za najboljeg mladog znanstvenika na uskom području patologije kralježnice, na pragu 30-ih godina života odlučio se odbiti sjajne ponude iz inozemstva i vratiti se u rodni Rovinj te stati na čelo bolnice s idejom da napravi nešto gotovo nemoguće.

"Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju 'Martin Horvat' zbrajala je milijunske gubitke kad sam došao na njeno čelo, u nju se desetljećima nije ulagalo i počeo sam priču koja je u početku izgledala neostvarivom. A onda smo u samo godinu dana ostvarili neto dobit od milijun i pol kuna. Možda izgleda kao malo, ali zapravo je puno jer su ljudi vidjeli da naš rad ima smisla i u Rovinju se počela stvarati masa intelektualnog kapitala. Sada je bolnica postala centar koji privlači zaposlenike iz drugih mjesta, pojedini zaposlenici do nas potežu iz Rijeke i Pule, a zahvaljujući svojim uspjesima, usudimo se zamišljati nemoguće. Pucamo visoko, ponekad promašimo, ali mnogo toga i realiziramo", kaže dr. Rade.

Umjesto u sobi, djeca su na plaži

Na pitanje kako je uspio u priči koja izgleda gotovo nemoguća, odgovara da je znanje koje je stekao u Finskoj preslikao na rovinjsku bolnicu. Iskustvo je stekao kroz osnivanje jednog od pet sveučilišnih bolnica u Finskoj koje su pandan hrvatskim KBC-ima. A možda kao suštinu uspjeha, ističe da je pokrenuo poimanje bolnice "naglavačke", te je krenuo od ljudi, a ne od zgrade te se posvetio pacijentima za koje želi da što manje vremena provode u bolnici.

"Možda je to najlakše objasniti na primjeru djece s cerebralnom paralizom koja prolaze kroz dugotrajnu rehabilitaciju i koja puno vremena provedu u bolnici. Tada ona razvijaju ideju da pripadaju bolnici jer najviše vremena provedu u njoj. Mi smo u Rovinju počeli kreirati različitu priču. Ranije su svi mislili da je najveći magnet rovinjske bolnice što predivan park i plažu bolnice. Ja sam na to gledao kao na najveću manu i užasavao sam se ideje da pacijenti dolaze prije svega zbog plaže. Okrenuo sam paradigmu i napravili smo ono najbolje za pacijenta. Tako sada imamo bolnicu za rehabilitaciju dijete s hidroterapijama u moru, ne u bazenu kako je uobičajeno. A onda su popodne djeca slobodna na plaži, ne leže po sobama kao da u njoj pripadaju, nego su u kontaktu sa zdravim ljudima. U tome je razlika", pojašnjava dr. Rade.

Vraćajući se na priču o velikoj globalnoj konferenciji koja će u svom središtu imati medicinu i robotiku u službi ljudskog zdravlja, kaže kako čovjek može otvarati mnoga vrata, ali da to nema smisla ako kroz hodnike prolazi sam. Zato je njegova ambicija povezati ljude, stvoriti mostove Rovinja prema svijetu i začeti embrionalnu priču nastanka domaćeg centra izvrsnosti i znanja koje će privlačiti kao magnet ljude, čak i one koji su se otisnuli i izgradili karijere vani. Vrijeme je, kaže dr. Rade, da i Hrvatska u ovim temama budućnosti postane centar svijeta ali i da se - "znanje vrati kući"!