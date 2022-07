Ako spadate u kategoriju ljudi koji se vole opustiti uz filmove za odrasle, vodite računa da to isključivo činite preko svog stolnog računala. Znamo, puno je praktičnije preko mobitela. Prirodnije je, jednostavnije i ugodnije učitati željeni sadržaj na mobitelu, dok ste udobno zavaljeni u sofu ili ispruženi na krevetu, nego otići do radnog stola pa upaliti kućno računalo. Naravno, uz mobitel je i puno intimnije. Nitko ne želi da ga netko od ukućana ulovi u neugodnom trenutku. No, nažalost gledanje porno filmova na smartphoneu, osobito na andoridu, samo se čini intimno i sigurno.

Naime, tech tvrtka za online sigurnost Wandera, provela je istraživanje o sigurnosti, odnosno nesigurnosti pornostranica i mobilnih uređaja te došla do alarmantnih rezultata, piše portal Opera.news. Otkriveno je da gotovo četvrtina virusa na mobilnim uređajima dolazi upravo s porno stranica. S obzirom da operativni sustav smartphonea, osobito androida nije siguran koliko operativni sustav stolnih računala, mobitel je prilikom učitavanja sadržaja s porno stranica izložen brojnim prijetnjama te može vrlo lako postati meta hakera, a time i svi vaši podaci na njemu.

Samo da podsjetimo, 2016. procurili su podaci više od 800.000 posjetitelja stranice Brazzers. Kada se to dogodi, više ne pomaže brisanje povijesti na mobitelu.

U vrijeme ovog istraživanja čak je 40 od 50 najpopularnijih porno stranica bilo izloženo curenju podataka, upozorava spomenuta tvrtka za tehnološku sigurnost.

Stoga, koliko god bilo primamljivo koristiti smartphone za gledanje sadržaja dozvoljenog samo starijima od 18 godina, imajte na umu da na ovaj način izlažete sebe i svoj telefon puno većem riziku od onoga da vam upadne u sobu netko od ukućana dok porno filmove gledate na svom stolnom računalu. Hakeri su stvarna prijetnja.