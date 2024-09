Iza neodvojivih čepova na plastičnim bocama krije se važan razlog: Evo odgovora

Korištenje plastičnih boca mnogima je postalo mrsko otkako je uvedeno pravilo neodvojivih čepova. Tijekom konzumiranja tekućine, nerijetko se ogrebemo čepom kojeg je vrlo teško skinuti s boce. Također, polijevanje tekućinom često je neizbježno, a za sve je kriv mali komad plastike koji pričvršćuje poklopac na bocama.

Foto: Shutterstock

Jedan korisnik društvenih mreža smatra ovaj izum kao "najgoru stvar koja se dogodila čovječanstvu od uklanjanja priključka za slušalice (na pametnim telefonima)". Dizajn neodvojivog poklopca potječe iz 2018. godine kada je ideja predložena u direktivi Eurospke unije, a službeno je usvojena sljedeće godine. Od 3. srpnja ove godine uvedeno je pravilo da čepovi na svim nepovratnim plastičnim bocama od tri litre ili manje moraju ostati pričvršćeni nakon otvaranja.

Koji je razlog?

Glavni cilj direktive jest smanjenje plastičnog otpada. Procjenjuje se da svake godine u svijetu proizvedemo oko 400 milijuna tona stvari, a veliki problem je to što se plastika ne razgrađuje u potpunosti, već na male čestice. Ova mikroplastika onečišćuje oceane i tlo, no može uzrokovati i zdravstvene probleme poput endokrinog poremećaja i raka.

Foto: Shutterstock

U slučaju da poklopac ostane pričvršen za bocu, manja je vjerojatnost da će se izgubiti kao otpad i negativno utjecati na divlje životinje, poput kornjača i ptica. Čepovi su svrstani među pet najštetnijih vrsta oceanskog smeća jer ih životinje ćesto zamjenjuju za hranu.

Nakon skidanja čepova, oni često ispadnu ili se izgube, a potencijalno ih može otpuhati vjetar ili kiša odvesti do odvoda i rijeke. Čepovi boca jedan su od najčešćih oblika plastičnog otpada na europskim plažama te ih je vrlo teško reciklirati, zbog njihove male veličine.

Foto: Shutterstock

"Čepovi se filtriraju kroz bubnjeve za sitanje jer su premali. Općenito, svaki predmet manji od pet centimetara u bilo kojoj dimenziji riskira da bude izgubljen tijekom ovog procesa pregleda", objasnio je Ross Lakhdari, stručnjak za kružno gospodarstvo.

Zemlje poštuju direktivu

U početku su mogi proizvođači odbijali direktivu, naglasivši da je riječ o zahtjevnom i skupom procesu. Ipak, otkako je direktiva uvedena proizvođači su postepeno počeli proizvoditi nove vrste boca da bi ispunili rok do srpnja ove godine. Svaka zemlja odlučuje o "učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim" mjerama za one tvrtke koje se ne drže pravila. Naravno, direktiva ne vrijedi za zemlje izvan EU, no na njihovim policama se isto nalaze boce s nedovojivim poklopcem. Primjerice, takav je slučaj u Velikoj Britaniji, s obzirom na to da bi bilo preskupo proizvoditi posebne boce.

Iako mnogi ne mogu "smisliti" nove plastične boce, riječ je o vrlo korisnom izumu koji pomaže u zaštiti okoliša. Naravno, korisnici društvenih mreža pronašli su način kako lakše piti iz boce s neodvojivim čepom. Potrebno je čvrsto primiti čep i plastiku koja je omotana oko vrha bočice, a zatim podići plastiku s čepom i staviti na drugu stranu.

