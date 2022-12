Hvaljena indie redateljica filmova za odrasle Erika Lust (45) nedavno je objavila novu originalnu seriju od četiri epizode pod nazivom "Ashford Manor", koja je erotski hommage "Bridgertonu". Radila je s redateljicom Inkom Winter na sastavljanju serije, a sada su progovorile o tome koliko je važno snimati filmove za odrasle. Ova povijesna serija od četiri epizode bilježi duh i estetiku ere u steznicima.

U porno industriji je već 20 godina

Erika Lust radi u industriji za odrasle gotovo 20 godina. U Barcelonu se preselila 2000. godine, gdje je studirala filmsku režiju radeći u poznatoj reklamnoj tvrtki. S vremenom je postala producentica.

Govoreći ekskluzivno za Daily Star, rekla je kako je počelo njezino putovanje u industriju za odrasle.

Pornografija je dio ljudskog života

"Kada sam dobila zadatak da napravim kratki film, osjetila sam da želim snimiti erotski film. Željela sam napraviti eksplicitan film koji izražava moje vrijednosti, pokazujući da je i žensko zadovoljstvo važno. Tako je zaživio moj prvi film, "The Good Girl", rekla je pa nastavila:

"I žensko zadovoljstvo je važno"

"Kada sam bila mlada, pornografija je postojala i bila je veliki dio ljudskih života, ali nije bila dio masovnih medija kao što je danas. Kao svaka mlada osoba, borila sam se sa svojom seksualnošću i koristila sam pornografiju kako bih saznala nešto o sebi i vidjela kako to rade drugi ljudi. Mislim da je to jedan od ključnih razloga zašto sam odlučila ući u ovaj posao i počela snimati svoje filmove. Prvi put kad sam gledala porno film osjetila sam uzbuđenje, iščekivanje i razočaranje – to nije bilo ono što sam očekivala. Htjela sam vidjeti nešto intimnije, ali činilo mi se lažno i nimalo erotično", kazala je Erica.

Radi na novoj erotičnoj seriji

Erika je rekla da je radila s Inkom i da je "odvažna i briljantna" redateljica i ustvrdila da je u "Ashford Manoru" ponovno pogledala duh i estetiku Regency ere u korzetu prikazanu u Bridgertonu s još seksipilnijim prizvukom od popularne serije.

Nova serija je erotski hommage "Bridgertonu"

"Budite spremni za jedno od najvrućih izdanja koje smo ikada objavili na Lust Cinema", dodala je.

Inka Winter (43) iz Berlina u Njemačkoj radi u industriji za odrasle od 2017., kada je pokrenula vlastitu produkcijsku tvrtku ForPlay Films.

Rekla je da je "Ashford Manor" definitivno inspiriran "Bridgertonom", jer je osjećala da ljudi žele vidjeti sličnu seriju koja je "išla do kraja".

Serija koja ide do kraja

Inka je rekla da je to doba pružilo izvrstan okvir za stvaranje feminističkog sadržaja inspiriranog pisanjem Jane Austen, budući da već ima sve elemente suprotstavljanja normama i ograničenjima njezina vremena.

"Dodavanje stvarnog seksa ovom vremenskom razdoblju još više pojačava tu poruku snimajući je kroz ženski pogled", objasnila je.

Seks kroz ženski pogled

"Dinamika isprva naizgled arogantnog i nepostojanog muškog ljubavnog interesa, koji vrijeđa slobodoumnu i progresivnu glavnu žensku ulogu, klasična je dinamika Jane Austen koju je "Bridgerton" koristio u prvoj sezoni, a koju smo također koristili u "Ashford Manor." Osim toga, mislim da i Bridgerton i naša vlastita serija uživaju u detaljima razdoblja Regency dok uzimaju neke umjetničke slobode za zabavu i modu. Ne vjerujem da bi mnoge mlade dame visokog statusa zapravo imale lezbijske susrete ili trojke, na kraju krajeva! Ali, u konačnici, mislim da "Bridgerton" tjera ljude da padaju u nesvijest jer "Bridgerton" vjeruje u snagu prave ljubavi, a vjerujemo i mi", tvrdi Inka.

'Jedva čekam da svi vide seriju'

Inka je "super ponosna" na to koliko je sve autentično i rekla je da nastoji stvoriti okruženje u kojem će istinska povezanost i kemija izvođača jednostavno teći.

"Povrh toga, volim garderobu (moja pozadina je u kostimografiji), lokacije i naglaske ovog Regency svijeta. Zapravo sam angažirala trenera glume za rad sa svim umjetnicima i stvarno se isplatilo. Stvarno sam ponosna na svačiju izvedbu – i unutar i izvan spavaće sobe. Jedva čekam da svi vide seriju", zaključila je.