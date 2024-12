Hotelski trik za pahuljaste ručnike: Ovaj prirodni miks vratit će im mekoću od prve

Ručnici često postanu tvrdi i grubi zbog načina pranja i sušenja, uključujući prekomjerno korištenje deterdženta i omekšivača. Tvrda voda, prekomjerno sušenje i prepuna perilica rublja također su faktori koji utječu na njihovu teksturu.

Pored toga, prečesto korištenje visokih temperatura tijekom pranja ili sušenja može uzrokovati oštećenje vlakana i smanjenje udobnosti ručnika, piše Express.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Kako omekšati ručnike?

Deyan Dimitrov, izvršni direktor Laundryheapa, tvrdi da prašak za pecivo i bijeli ocat dobro djeluju na omekšavanje ručnika. Upravo je to mješavina koju često koriste u hotelima.

"Oba sastojka, koji se često nalaze u svakom domu, mogu se koristiti odvojeno kako bi tvrdi ručnici postali mekani. Jednostavno dodajte 250 ml bijelog octa u bubanj perilice rublja zajedno s tekućim deterdžentom koji inače koristite i sušite kao obično", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također možete koristiti sodu bikarbonu za omekšavanje svojih ručnika i učiniti ih pahuljastima.

"Pomiješajte osam žlica praška za pecivo s deterdžentom za pranje rublja prije nego što ga stavite u perilicu. Ovo će pomoći da se opuste vlakna ručnika i uklone svi nečistoće, zbog čega će vaši ručnici biti kao novi", dodao je Dimitrov.

Foto: Shutterstock

Mnogi ljudi često brinu zbog korištenja bijelog octa u pranju rublja zbog njegovog jakog mirisa, ali ručnici neće mirisati na ocat nakon uporabe. Bijeli destilirani ocat možete nabaviti u mnogim supermarketima, a i u hotelima ga vole koristiti.

Drugi načini da ručnici budu mekani i pahuljasti uključuju održavanje razdvojenih ručnika i odjeće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osnivačica Piglet in Bed, Jessica Hanley, rekla je: "Pranjem ručnika zajedno s odjećom može doći do prijenosa bakterija između svakog komada u ciklusu pranja. Pobrinite se da iz ručnika izbacite višak vode prije nego ih stavite u sušilicu jer će to pomoći. Također izbjegavajte ostaviti mokre ručnike da dugo stoje u perilici jer to može izazvati neugodan pljesniv miris."

Kada ih skladištite, pobrinite se da ih složite uredno kako bi ostali u dobrom stanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Počnite tako što ćete držati kratki kraj ručnika u visini prsa, a zatim presavijte svaki rub prema suprotnom rubu kako biste postigli uredne preklopljene trećine. Presavijte donju trećinu ručnika, zatim gornju trećinu prema dolje i pohranite tako da vanjski presavijeni rub ručnika bude okrenut prema van kako biste ih lakše dohvatili s police - i održali ormar urednim", dodala je Jessica.

POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za pametnu blagdansku potrošnju: Kako uživati, a ne prekoračiti budžet