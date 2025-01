Spuštate li poklopac na WC školjki dok puštate vodu? Ako ne, to je golema greška

Vjerojatno ste u nekom trenutku svog života bacili nešto u WC školjku što ne biste trebali. Možda previše toaletnog papira, ljepljive žvakaće gume ili komade papirnatih ručnika. Ti predmeti mogu začepiti WC školjku ili cijevi, ali to nije jedini nedostatak.

Začepljenje WC-a može biti prilično neugodna stvar, ali to je daleko od jedinog problema povezanog s upotrebom WC školjke. Ono što je jednako problematično, više za vas nego za samu WC školjku, je to što mnogi ljudi ostavljaju poklopac otvoren prilikom ispiranja. Zapravo, većina ljudi ga vrlo rijetko uopće zatvara.

U čemu je problem s vodom za ispiranje školjke

Naime, kada vodom ispirete WC školjku, ona se, zbog jakog mlaza, raspršuje po prostoriji. Ove mikroskopske kapljice vode koje lete uokolo poznate su kao aerosol ili aerosolni oblak. S obzirom na to što sve dolazi u dodir s tom vodom, naravno da je ona sve samo ne čista.

Ponekad su to tako sitne kapi da ih ni ne primijetite, drugi put su malo krupnije, ali u svakom slučaju, ne možete ih izbjeći ni na koji drugi način osim zatvaranja poklopca WC-a.

Poklopac sprječava prskanje vode

Zatvaranje poklopca WC školjke nakon puštanja vode nije samo pametna higijenska navika, već prije svega način da spriječite širenje štetnih patogena.

Osim urina i izmeta, aerosol može sadržavati mikroorganizme koji uzrokuju zarazne bolesti, uključujući norovirus i koronavirus, koji se prenose zrakom. Da stvar bude gora, na podu, WC dasci, umivaoniku i drugim površinama ovi patogeni mogu preživjeti nekoliko mjeseci.

Kako bi saznali koliko daleko kapljice vode mogu putovati prilikom ispiranja WC-a, klinika Dental Health Colorado u Americi provela je eksperiment i podijelila snimku na YouTubeu. Za potrebe eksperimenta, istraživači su u WC ulili ultraljubičastu tekućinu, što im je omogućilo da promatraju putovanje kapljica nakon ispiranja WC-a.

Evan Floyd, profesor u Centru za zdravstvene znanosti Sveučilišta u Oklahomi, otkrio je da zatvaranje poklopca može smanjiti ukupnu količinu patogena u zraku, ali još uvijek je moguće da mala količina aerosola pobjegne kroz otvor između poklopca i WC školjke.

Koliko često treba čistiti WC?

Eksperiment je pokazao da su se velike kapljice vode raspršile oko 70 centimetara od WC-a, dok su mikroskopske kapljice aerosola putovale čak tri puta dalje. To znači da se mogu naći i na vašoj četkici za zube. Oblak aerosola zadržao se u zraku u kupaonici više od sat vremena.

To se može spriječiti redovitim čišćenjem WC-a. Stručnjaci preporučuju da se to radi barem jednom na tjedan, a po potrebi i češće, dezinficijensom koji uništava mikrobe. Ne samo unutrašnjost, jednom na tjedan obavezno očistite sve ostale dijelove WC-a, posebno sjedalo i prostor ispod poklopca, kao i pod, umivaonik i druga područja u blizini WC-a. Međutim, radi prevencije, ne zaboravite redovito zatvarati poklopac kod puštanja vode, piše Dom in Vrt.

