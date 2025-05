Uprljali ste odjeću kremom za sunčanje? Spasit će vas ovaj jednostavan trik

Krema za sunčanje može ostaviti žute mrlje na odjeći, osobito ako je bijela. No, jedno noćno namakanje s proizvodom koji košta manje od 3 eura moglo bi ukloniti problematične mrlje poput 'čarolije'.

Kako stiže toplije vrijeme, mnogi će posegnuti za kremama za sunčanje prije nego što izađu vani. Ako imate djecu posebno je važno zaštititi njihovu osjetljivu kožu od opasnih UV zraka, no nošenje kreme za sunčanje ključno je za svakog, bez obzira na dob.

Krema za sunčanje trebala bi se nanositi na sva neprekrivena područja kože, pa čak i tamo gdje bi se odjeća mogla pomaknuti tijekom dana i otkriti nezaštićena područja. Najbolji način za nanošenje kreme za sunčanje je prije nego što se obučete, no to nije uvijek izvedivo, posebno ako je ponovno nanosite kasnije tijekom dana. Nanosi li se krema dok ste potpuno odjeveni, može doći do nepoželjnih mrlja, osobite ako nosite bijelo.

Srećom, postoji zgodan trik za uklanjanje mrlja od kreme za sunčanje s odjeće, a obožavatelji čišćenja na Facebooku bili su više nego sretni podijeliti ga s onima koji traže savjet. "Znam da je ovo pitanje sigurno već netko postavio, ali ja se ne mogu sjetiti odgovora. Može li netko reći kako da izbijelim žute mrlje koje krema za sunčanje ostavlja na bijelima majicama?", upitala je jedna pratiteljica u popularnoj grupi za savjete o čišćenju na Fecbooku.

Ubrzo su joj objasnili kako postoji rješenje, i još uz to košta manje od 3 eura. Isprljanju odjeću najbolje je preko noći namočiti u kristalnu sodu. Ona se može nabaviti u većim specijaliziranim trgovinama. ''Namočim u kristalnu sodu preko noći, zatim operem i osušim', napisala je jedna pratiteljica iz grupe. Neki su predložili namakanje u deterdžentu za pranje posuđa, dok su neki zagovarali upotrebu alkoholnog octa.

Neki su čak predložili da se mrlja od kreme za sunčanje ukloni namakanjem u otopini šampona za kosu.

Kako ukloniti mrlje od kreme za sunčanje

Mrlje od kreme za sunčanje možete ukloniti pomoću sode bikarbon i deterdženta za pranje posuđa.

Koristite čistu krpu za nježno upijanje mrlje

Posipajte sodu bikarbonu po mrlji i ostavite 15-20 minuta

Nanesite malu količinu sredstva za pranje posuđa, lagano trljajte i ostavite 5-10 minuta

Isperite toplom vodom

Ako mrlja i dalje ostane, nanesite sredstvo za uklanjanje mrlja još jednom izravno na područje

Operite zahvaćeni odjevni predmet kao i obično

