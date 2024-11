Ostavljate li pećnicu otvorenu nakon pečenja? Stručnjaci upozorili zašto je to opasno

Nakon što ispečete jelo, posebno na visokim temperaturama, potrebno je neko vrijeme da se pećnica ohladi.

Iako mnogi ljudi ostavljaju vrata pećnice otvorena kako bi ubrzali proces hlađenja, stručnjaci upozoravaju da to može biti štetno.

Pećnica se ne smije ostaviti otvorena

Naime, previše vrućeg zraka iz pećnice može oštetiti okolni namještaj, što je i često navedeno u upozorenjima proizvođača kuhinjskih uređaja. Najosjetljiviji su oni od aluminija, koji lako reagiraju na promjene temperature. Drvena vrata, iako manje osjetljiva na toplinu, također mogu pretrpjeti oštećenja boje ako su izložena prekomjernoj temperaturi.

Druga uobičajena praksa je ostavljanje vrata pećnice samo malo otvorenima kako bi vrući zrak izašao. Međutim, to može oštetiti šarke koje omogućuju otvaranje i zatvaranje vrata, što može dovesti do njihovog trajnog oštećenja. Ako već želite otvoriti vrata, bolje je to učiniti do maksimalne širine, što može pomoći u širenju ugodne topline unutar kuhinje, ali također širi mirise iz pečene hrane.

Držanje vrata potpuno otvorenim može također biti opasno, pogotovo ako su u domu mala djeca, jer predstavlja sigurnosni rizik.

Iako će vrijeme hlađenja biti duže ako vrata ostavite zatvorena, moderne električne pećnice opremljene su ventilatorima koji omogućuju pravilno izbacivanje toplog zraka i vlage. Držanjem vrata zatvorenim tijekom hlađenja, izbjegavate sve potencijalne probleme i oštećenja.

