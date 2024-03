Vjerojatno smo svi u nekom trenutku u životu bacili nešto u WC školjku što nismo trebali. Možda je to bilo previše toaletnog papira, grumen žvakaće gume ili papirnati ručnici. Ovi predmeti mogu začepiti WC školjku ili cijevi, ali to nije jedina pogreška koju ljudi rade, piše House Digest.

Ostavljanje poklopca otvorenim prilikom ispiranja WC školjke također može biti pogreška. Zapravo, neki ljudi ga vrlo rijetko spuštaju dolje.

Naime, kada pustite vodu u WC školjci, ona prska posvuda i vjerojatno ste to već primijetili, no niste se na to obazirali. Iako postoje i gore stvari koje se mogu naći na dasci školjke, voda iz nje ipak nije baš bezopasna.

Držanje poklopca zatvorenim može smanjiti količinu prskanja koje slijedi nakon ispiranja WC školjke, dok redovito čišćenje kupaonice može spriječiti širenje zaraznih patogena iz vode iz školjke. Te mikroskopske kapljice vode koje prskaju posvuda nakon ispiranja školjke poznate su kao aerosol u zahodskoj školjki ili aerosolni oblak.

Klinika Dental Health Colorado napravila je eksperiment kako bi odredili koliko daleko kapljice vode, velike i male, mogu putovati nakon ispiranja školjke te su ga podijeli na YouTubeu. Istraživači su izlili ultraljubičastu tekućinu u školjku kako bi kapljice bile vidljive pod crnim svjetlom nakon ispiranja.

Koliko često treba čistiti WC?

Eksperiment je pokazao da su se velike kapljice vode raspršile oko 70 centimetara od školjke, dok su mikroskopske kapljice u obliku aerosola putovale čak tri puta dalje. To znači da one mogu zahvatiti čak i vašu četkicu za zube. Oblak aerosola lebdio je u zraku kupaonice više od sat vremena.

Osim urina i fekalija, aerosol može sadržavati zarazne bolesti koje se prenose zrakom, uključujući norovirus i koronavirus. Da stvar bude još gora, ovi patogeni mogu mjesecima preživjeti na podu, WC dasci, umivaoniku i drugim površinama.

No, to možete spriječiti redovitim čišćenjem WC-a. Stručnjaci preporučuju da to trebate raditi barem jednom tjedno, a bilo bi poželjno i češće, ako ga koristi više ljudi. Pored toga, nemojte zaboraviti spustiti poklopac školjke.

Evan Floyd, profesor Centra za zdravstvene znanosti Sveučilišta u Oklahomi otkrio je da zatvaranje poklopca može smanjiti ukupnu količinu patogena koja bi prskanjem izašla vani iz školjke. Međutim, mala količina aerosola još uvijek može pobjeći kroz otvor između poklopca i sjedala WC-a.

Zbog toga se preporučuje čišćenje školjke minimalno jednom tjedno, a poželjno je da to radite i češće koristeći sredstvo za dezinfekciju koje ubija što više klica. Potražite ono koje "ubija 99,9 posto klica" i slične poruke na etiketi proizvoda. Obavezno dezinficirajte i sva ostala područja školjke, posebno sjedalo i ispod poklopca, kao i pod, umivaonik itd. te pripazite gdje ostavljate četkicu za zube. Možete je, primjerice, staviti u toaletni ormarić.