Sastojak koji vraća bjelinu odjeći: Sigurno ga već imate kod kuće

Sivilo i žutilo na bijelom rublju čest su problem u kućanstvima, zbog kojeg odjevni predmeti s vremenom gube prvotnu svježinu i sjaj. Međutim, postoji jednostavno i pristupačno rješenje za vraćanje bjeline odjeći tijekom pranja u perilici.

Kako navodi Express, rješenje se nalazi u sastojku koji je dostupan u većini kuhinja.

Metoda se sastoji od dodavanja sode bikarbone izravno u perilicu rublja prilikom pranja bijele odjeće. Iako je općepoznata preporuka da se bijelo rublje pere odvojeno kako bi se spriječilo prenošenje boja, ponekad to nije dovoljno za očuvanje bjeline.

Sastojak koji vraća bjelinu odjeći

Kako bi se bijelim odjevnim predmetima vratio prvotni izgled, preporučuje se dodavanje sode bikarbone u bubanj perilice. Korisnici koji su primijenili ovu metodu potvrđuju njezinu visoku učinkovitost.

Stručnjaci iz tvrtke Whirlpool ističu sodu bikarbonu kao jedno od najučinkovitijih rješenja za izbjeljivanje odjeće. Prema njihovim preporukama, postoje dva osnovna načina primjene.

Prvi pristup uključuje izravno dodavanje sode bikarbone u bubanj perilice prije početka ciklusa pranja. Pritom je važno izbjegavati stavljanje sode u odjeljak za deterdžent kako bi se spriječilo moguće začepljenje. Drugi način je priprema otopine od sode bikarbone i vode. U toj se otopini bijela odjeća namače približno sat vremena prije nego što se stavi na standardni program pranja.

Učinkovitost ove metode potvrđuju i iskustva korisnika na društvenim mrežama poput Reddita. Jedan je korisnik naveo kako sodu bikarbonu koristi pri svakom pranju jer se pokazala iznimno djelotvornom u uklanjanju mrlja i neutraliziranju neugodnih mirisa na odjeći.

Foto: Shutterstock

Alternativne metode izbjeljivanja

Ipak, soda bikarbona nije jedina opcija za vraćanje bjeline rublju. Stručnjaci iz Whirlpoola kao alternativu predlažu korištenje izbjeljivača na bazi kisika. Međutim, i kod primjene ove metode potrebno je odjeću prethodno namakati prije strojnog pranja.

Stoga, prije nego što odustanete od bijelih odjevnih predmeta koji su izgubili boju, preporučuje se isprobati ovu jednostavnu i cjenovno pristupačnu metodu. Postignuti rezultati mogli bi biti iznimno zadovoljavajući.

