Tajne uzgoja božićne zvijezde: Sačuvajte blagdansku ljepoticu tijekom cijele godine

Povijest ove biljke seže duboko u prošlost, do vremena Asteka koji su je nazivali cuetlaxōchitl. Za njih je božićna zvijezda bila simbol čistoće, a koristili su je u medicinske svrhe za snižavanje vrućice te za dobivanje crvene boje.

Poveznica s Božićem nastala je u 16. stoljeću kroz meksičku legendu o siromašnoj djevojčici Pepiti. Prema priči, Pepita nije imala novca za dar malom Isusu pa je skromno nabrala korov uz cestu. Kada ga je položila pred oltar, korov se čudesno pretvorio u prekrasne crvene cvjetove, što se smatralo božićnim čudom.

Važnost božićne zvijezde

Ono što većina ljudi smatra cvjetovima božićne zvijezde zapravo su pricvjetni listovi ili brakteje. Pravi cvjetovi su sitni, neugledni žuti pupoljci u samom središtu zvijezde. Brakteje mijenjaju boju kako bi privukle oprašivače, a osim u klasičnoj crvenoj, danas dolaze u paleti boja od krem bijele, ružičaste, boje lososa pa sve do šatiranih varijanti, piše Meadows Farms.

S dolaskom hladnijih dana i prvih blagdanskih ukrasa, u domove gotovo neizostavno ulazi i ona – božićna zvijezda. Svojim raskošnim crvenim listovima postala je sinonim za Božić, no nažalost, u mnogim kućanstvima ova biljka ne dočeka ni kraj siječnja. Iako se često tretira kao prolazna dekoracija koja se nakon blagdana baca, božićna zvijezda (Euphorbia pulcherrima) zapravo je višegodišnji grm koji uz malo pažnje i razumijevanja njezinih potreba može krasiti dom godinama pa čak i ponovno procvjetati.

Odabir božićne zvijezde i prvi koraci očuvanja

Put do dugovječne biljke počinje već u trgovini. Prilikom kupnje, izbjegavajte primjerke koji stoje blizu ulaznih vrata ili na propuhu jer je ova biljka iznimno osjetljiva na hladnoću. Zdrava biljka ima tamnozelene, čvrste listove bez žutih mrlja, a mali žuti pupoljci u sredini obojenih listova trebali bi biti zatvoreni ili tek poluotvoreni. Ako su ti pupoljci već otpali, biljka je prošla svoj vrhunac.

Jedan od ključnih trenutaka za preživljavanje božićne zvijezde je transport do kuće. Budući da potječe iz toplih krajeva Meksika, temperature ispod 12 stupnjeva Celzija mogu joj nanijeti nepovratnu štetu. Obavezno je zamotajte u papir prije izlaska iz trgovine i ne ostavljajte je u hladnom automobilu. Kada stignete kući, nemojte je odmah unositi u najtopliju prostoriju, ostavite je kratko u hodniku kako bi se aklimatizirala na promjenu temperature.

Održavanje božićne zvijezde

Najčešći razlog propadanja božićne zvijezde nije hladnoća, već nepravilno zalijevanje. Ovoj biljci ne odgovara ni blago zalijevanje niti potpuna suša. Zalijevajte je tek kada se gornji sloj zemlje osuši. Najbolja metoda je uranjanje posude u mlaku vodu na desetak minuta, nakon čega treba pustiti da se višak vode dobro ocijedi. Nikada ne ostavljajte vodu u podlošku jer to neminovno vodi do truljenja korijena. Voda kojom zalijevate trebala bi biti sobne temperature jer hladna voda može šokirati biljku i uzrokovati opadanje listova.

Stars for Europe preporučuje svijetlo mjesto s puno difuzne svjetlosti, ali zaštićeno od izravnog podnevnog sunca. Idealna temperatura kreće se između 15 i 22 stupnjeva Celzija. Iako postoji želja da biljke budu blizu radi uživanja u njima, držite ih podalje od radijatora, kamina i klima uređaja. Suhi zrak u grijanim prostorijama može im štetiti pa će im goditi povremeno prskanje listova ili postavljanje na podložak s vlažnim kamenčićima koji povećavaju vlažnost zraka oko biljke.

Kako potaknuti ponovnu cvatnju?

Mnogi entuzijasti uspijevaju održati biljku na životu, ali su razočarani kada iduće godine izostane prepoznatljiva crvena boja. Tajna leži u fotoperiodizmu – božićna zvijezda je biljka kratkog dana. Kako bi ponovno formirala obojene brakteje, potrebno joj je razdoblje potpune tame.

Postupak za ponovnu cvatnju zahtijeva disciplinu. Nakon što biljka u proljeće odbaci listove, obrežite je na visinu od 10 do 15 centimetara i presadite u svježu zemlju. Tijekom ljeta držite je na svijetlom mjestu, a možete je iznijeti i na sjenoviti balkon. Ključna faza počinje krajem rujna: biljci morate osigurati potpunu tamu najmanje 14 sati dnevno (primjerice, od 17 sati popodne do 8 sati ujutro). To možete postići pokrivanjem biljke kartonskom kutijom ili stavljanjem u ormar. Ostatak dana biljka treba puno svjetla. Ovaj režim potrebno je provoditi oko osam tjedana. Čak i kratkotrajno izlaganje umjetnom svjetlu tijekom "noći" može prekinuti proces i spriječiti bojanje listova.

Uz pravilnu njegu, kako navode stručnjaci iz Interflora, božićna zvijezda ne mora biti samo sezonski ukras, već dugogodišnji zeleni ljubimac koji će svake zime iznova nagraditi prostor svojim raskošnim bojama.

