Netko u veću kupnju namirnica ide jednom mjesečno, a drugi idu svakog tjedna. U svakom je slučaju olakšavajuća okolnost što sve kupljene stvari možete staviti u velika kolica iz trgovine i dovesti ih do svog automobila na parkingu pa tako izbjeći nošenje preteških vrećica.

Prema nekom nepisanom pravilu, nakon što namirnice dovezemo do automobila i spremimo ih u prtljažnik, kolica vraćamo do ulaza ili mjesta posebno predviđenog za njih. Međutim, ne čine to svi, a jedna psihologinja je branila stav da kolica nikada ne vraća na mjesto.

Psihologinja ne vraća kolica u trgovini

"Ne vraćam svoja kolica i možete me osuđivati ​​koliko god želite. Neću staviti svoje namirnice u automobil, staviti svoju djecu u automobil i ostaviti ih u autu da odem vratiti kolica. Dakle, ako ćete me gledati ispod oka zbog toga, odj***te", poručila je žena u objavi koja je imala više od 11 milijuna pregleda na TikToku.

Mnogi su komentirali njezinu taktiku: "Ako možete uzeti kolica, možete ih i vratiti."

Drugi su rekli da je mogla povesti svoju djecu sa sobom dok vraća kolica. "Jeste li ih ostavili same u autu i otišli po kolica? Ili su bili dovoljno sposobni da odu s vama?", samo su neki od komentara.

