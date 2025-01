Kako da orhideja ponovno procvjeta? Vodič za njegu i pravilno uzdržavanje

Popularna i predivna, orhideja je zaista kraljica kućnih cvjetova. No ako se mučite s uzdržavanjem svoje orhideje, bez brige, niste jedini. Ne bojte se eksperimentirati s različitim metodama - svaka orhideja je jedinstvena i s vremenom ćete naučiti što najbolje odgovara vašoj biljci. Mnogi uzgajivači se suočavaju s izazovom kako potaknuti ponovnu cvatnju, a mi smo istražili sve što vas zanima o orhideji.

Popularne vrste orhideja

Iako postoji preko 25.000 vrsta orhideja, za uzgoj kod kuće najpopularnije su:

Phalaenopsis

Možda ju znate pod nazivom “leptir orhideja” zbog velikih, plosnatih cvjetovi koji podsjećaju na let leptira, najčešće u bijeloj, ružičastoj ili ljubičastoj boji. Pogodna je za početnike zbog svoje prilagodljivosti na sobne uvjete. Poznata je po dugotrajnoj cvatnji koja može trajati i do 6 mjeseci.

Cymbidium

Ističe se čvrstim, uspravnim cvjetnim stapkama s brojnim cvjetovima srednje veličine. Cvjetovi mogu biti različitih boja, od zelene do tamnocrvene, a posebno su cijenjeni zbog svoje dugotrajnosti. Zahtijeva nešto niže temperature za uspješnu cvatnju.

Dendrobium

Prepoznatljiva je po svojim vitkim, uspravnim stabljikama koje nose puno manjih cvjetova. Neki hibridi imaju ugodan miris vanilije, a iako nije najlakša za uzgoj, uz pravilnu njegu može cvjetati nekoliko puta godišnje.

Cattleya

Poznata je kao "kraljica orhideja" zbog svojih velikih, raskošnih i mirisnih cvjetova. Dolazi u širokom spektru boja i uzoraka, poput bijele, žute, narančaste i drugih. Zahtjevnija je za uzgoj, ali nagrađuje vas prekrasnim i intenzivno mirisnim cvjetovima koji podsjećaju na miris jasmina.

Oncidium

Nazivaju je "plesačica" zbog nježnih cvjetova koji pokreću i najmanji povjetarac. Cvjetovi su često žute ili smeđe boje s uzorcima koji podsjećaju na tigrove šare. Srednje zahtjevna za uzgoj i pogodna za iskusnije uzgajivače.

Paphiopedilum

Jedinstvena "papučica" orhideja dobila je svoj nadimak zbog cvijeta koji podsjeća na malu cipelu. Cvjetovi su egzotičnog izgleda, često s prugastim uzorcima i mogu trajati do 2 mjeseca. Dobro uspijeva u sobnim uvjetima i pogodna je za početnike.

Vanda

Impresivna orhideja s velikim, okruglim cvjetovima intenzivnih boja, Vanda je jedna od najatraktivnijih vrsta orhideje. Posebna je po svojim zračnim korijenima i potrebi za visokom vlagom. Zahtjevnija je za uzgoj i potreban joj je veći prostor.

Miltonia

Poznata je kao "orhideja maćuhica" zbog cvjetova koji podsjećaju na vrtne maćuhice. Cvjetovi su veliki, često s kontrastnim uzorcima u sredini. Srednje zahtjevna za uzgoj, traži više vlage u zraku uz dobro prozračivanje.

Zygopetalum

Ističe se cvjetovima intenzivnog mirisa koji podsjeća na miris jasmina. Cvjetovi su neobični, s tamnim mrljama na zeleno-smeđoj podlozi i bijeloj usni. Ova orhideja je pogodna za uzgajivače s iskustvom.

Mini orhideje

Ove umanjene verzije standardnih vrsta idealne su za manje prostore i prozorske daske. Budući da su mini orhideje manje, potrebno im je manje vode i gnojiva. Uz to, savršeno će se uklopiti u svaki prostor, a mini posude u kojima ćete ih držati oduševit će svakog gosta.

Crna orhideja

Ovo nije zasebna vrsta, već naziv za hibride Phalaenopsis orhideja s jako tamnim, gotovo crnim cvjetovima.

Orhideja briga i održavanje

Za razliku od mnogih kućnih biljaka koje će preživjeti gdje god bilo, orhideja je specifičnija. Za uspješan uzgoj orhideja morate pripaziti na nekoliko stvari.

Stavite orhideju na svijetlo mjesto, ali ne na izravno sunce. Izravno sunce može ju oštetiti, pa je idealno držati ju na istočnom ili zapadnom prozoru. Pripazite da nije na propuhu koji joj također smeta i koji može sniziti temperaturu prostorije u kojoj se nalazi. Na temu temperature, održavajte temperaturu između 18-25°C tijekom dana i između 13-20°C tijekom noći. No nemojte naglo mijenjati temperaturu - ako temperatura padne s 25°C na 13°C u roku od pola sata, orhideju će ta promjena šokirati.

Što se tiče zalijevanja, i tu trebate pripaziti na kvalitetu vode. Koristite meku ili prokuhanu vodu sobne temperature i zalijevajte samo onda kada gornji sloj supstrata postane suh. Glavni uzrok propadanja orhideja je pretjerano zalijevanje, tako da se nemojte nužno držati strogog rasporeda zalijevanja. Nakon zalijevanja, pustite da voda potpuno oteče iz posude. Orhideji je bitna i vlažnost zraka koja bi trebala biti oko 50-70%. Najjednostavnije je koristiti pladanj s vlažnim kamenčićima uz povremeno prskanje listova, izbjegavajući cvjetove biljke.

Kako da orhideja ponovno procvjeta?

Nakon što orhideja odbaci cvjetove, ulazi u razdoblje mirovanja, a to razdoblje se razlikuje od vrste do vrste. Tijekom ovog perioda biljka skuplja energiju za novo cvjetanje, a zadebljani dijelovi stabljike služe kao spremište hranjivih tvari. Za poticanje novog cvjetanja potrebno je:

Smanjiti učestalost zalijevanja Sniziti noćnu temperaturu za 3-5°C u odnosu na dnevnu temperaturu Osigurati više indirektnog svjetla prebacivanjem orhideje na drugi prozor unutar kuće / stana Nastaviti s umjerenom prihranom prikladnom za orhideje Biti strpljiv - novo cvjetanje može potrajati nekoliko mjeseci, opet ovisno o vrsti orhideje

Floria Gnojivo za orhideje u obliku štapića, Bauhaus, 2,45€

Ovo mineralno gnojivo za orhideje koje pospješuje bogatiju cvatnju i prekrasne boje cvjetova bogato je željezom i sprječava žutilo lišća. Preporučuje se stavljanje dva štapića po jednoj biljci.

Tekuće gnojivo green garden orchid strong za orhideje u obliku ampula 30ml, Pevex, 1,26€

Green Garden Orchid Strong je visokokvalitetno tekuće gnojivo posebno formulirano za orhideje. Svaka ampula od 30ml pruža obilje hranjivih tvari potrebnih za zdrav rast i bujan cvjetanje.

Zašto orhideja vene?

Ako ne pazite na zdravlje svoje orhideje, ona može početi venuti. Najčešći uzrok su:

Pretjerano zalijevanje

Nedovoljno svjetla

Neodgovarajuća temperatura

Oštećen korijenov sustav

No to nisu jedini problemi na koje ćete naići s orhidejom ako ne pazite. Ako orhideja ima žuto lišće, to je najčešće znak prekomjernog zalijevanja ili nedostatka hranjivih tvari. Ako primijetite da orhideja ima suhe listove, uzrok je vrlo vjerojatno preniska vlažnost zraka ili previše direktnog sunca. Smežurani listovi ukazuju na nedovoljno vode ili oštećen korijenov sustav, a opadanje orhidejskih pupova znači da je biljka bila na propuhu ili je došlo do naglih promjena temperature sobe u kojoj se nalazi.

Orhideja presađivanje

Svake 1-2 godine možete presaditi svoju orhideju, a za to postoji i nekoliko razloga. Možda je korijenje vaše orhideje preraslo posudu, možda je supstrat počeo propadati, a možda su to estetski razlozi poput ljepše ili novije posude.

Za presađivanje će vam biti potrebno:

svježi supstrat za orhideje

prozirna posuda s dobrom drenažom

vrtlarski pribor

Kada ste skupili sve što vam treba, možete početi s presađivanjem.

Izvadite orhideju iz stare posude. To učinite pažljivo, pridržavajući biljku pri osnovi, kako biste izbjegli oštećenje korijenja. Lagano otresite stari supstrat s korijenja. Ako je potrebno, korijenje možete namočiti u mlaku vodu na 10–15 minuta kako bi se lakše očistilo. Pažljivo pregledajte korijenje. Zdravi korijeni su čvrsti i zeleni ili bijeli, dok su truli i suhi korijeni smeđi ili mekani. Oštrim i dezinficiranim škarama odrežite sve trule, smeđe ili osušene dijelove korijena. Na dno nove prozirne posude stavite sloj supstrata za orhideje kako biste omogućili dobru drenažu. Prilikom presađivanja, orhideju postavite u sredinu posude, pazeći da korijenje ima dovoljno prostora za širenje. Lagano dodajte supstrat oko korijenja, popunjavajući praznine. Nježno pritisnite, ali ne previše, kako biste izbjegli zbijanje. Orhideji je potrebna dobra cirkulacija zraka oko korijenja. Nakon presađivanja, nemojte odmah zalijevati orhideju. Pričekajte 2–3 dana kako bi se rane na korijenju osušile, čime ćete spriječiti truljenje. Nakon tog perioda, zalijte orhideju i stavite je na svijetlo mjesto, izbjegavajući direktno sunčevo svjetlo.

