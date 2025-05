Pokazao kako posprema krevet i izazvao buru na internetu: 'Jesi li ti čuo za grinje?'

Conor O'Brien objavio je na TikToku snimku neobičnog načina na koji ujutro namješta krevet, ali neki su upozorili da bi ta rutina mogla imati svoju cijenu. On naime brzo namjesti krevet prije negoli uopće ustane i stavi noge na pod.

"Ovo je nešto što ja radim, a što nikada prije nisam vidio da netko drugi radi, pa to želim podijeliti s vama", rekao je. "Dakle, kad se ujutro probudim, ovako namjestim krevet."

Vješto se krećući po krevetu ispod pokrivača Conor namjesti krevet dok se ustaje i kaže kako je to ''predivan način za početak dana''. "Izvući ću se tako da je, kad mi ujutro prvi put noge dotaknu tlo, moj krevet već namješten", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako su neki pratitelji bili impresionirani njegovom učinkovitošću i domišljatošću, drugi su ga napali. Brojni su upozorili kako njegova metoda ne ostavlja vremena za prozračivanje posteljine, što bi moglo pogodovati razvoju grinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pričekajte dok ne čuje za grinje", napisao je jedan pratitelj, a drugi je dodao ''moraš pustiti krevet da diše".

Zanimljivo je da se i mnogi stručnjaci slažu da nije preporučljivo namještati krevet odmah ujutro.

Dr. Tania Elliott upozorava da takva navika može rezultirati zadržavanjem vlage i prljavštine, što povećava rizik od pojave grinja. "Pričekam nekoliko sati, pustim krevet da se prozrači i namjestim ga više usred dana nego odmah ujutro", rekla je.

Stručnjaci za spavanje napominju kako prosječna odrasla osoba tijekom noći izgubi oko 285 ml tekućine kao dio prirodnog procesa spavanja. To znači da, ako svako jutro odmah pospremite krevet, ta vlaga ostaje zarobljena tijekom cijelog dana. Takva, za zarobljena između madraca i posteljine može uzrokovati promjenu boje posteljine, neugodne mirise, pa čak i oštećenja materijala.

Stručnjaci naglašavaju da je prozračivanje posteljine posebno važno u toplijim ljetnim mjesecima. Dovoljno ju je dignuti tijekom dana s kreveta, a taj jednostavan korak može pomoći u produljenju vijeka trajanja madraca i pridonijeti ugodnijem spavanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako želite osigurati dugovječnost svog madraca, dobra navika koju treba usvojiti jest oduprijeti se porivu da ga odmah ujutro pospremite", izjavio je Martin Gill iz tvrtke "And So To Bed".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se bližimo ljetnim mjesecima i višim temperaturama, veća je vjerojatnost da ćemo se znojiti tijekom noći. Pospremanjem kreveta odmah ujutro, vlaga ostaje zarobljena i ne može ispariti što loše utječe na vlakna madraca. Umjesto toga, preporučuje se odmaknuti posteljinu i zaštitu za madrac, otvoriti prozore i omogućiti prozračivanje, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ne znaju ispeći omlet, posteljinu mijenjaju 4 puta godišnje. Ovo je šokantno istraživanje o generaciji Z