Otkrila trik za otvaranje ambalaže i postala hit: 'Jesam li jedina koja ovo nije znala?'

Jedan od čestih izvora frustracije u kućanstvu je otvaranje tvrdokorne plastične ambalaže, osobito kada se u njoj nalaze škare, za čije je otvaranje potreban isti takav alat.

Međutim, jedna majka iz Australije podijelila je rješenje koje je jednostavnošću privuklo globalnu pozornost. Njezin je savjet postao viralan, piše New York Post.

Taktika otvaranja plastične ambalaže

Amy Freeman (40), majka četvero djece, privukla je značajnu pozornost na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu demonstrirala jednostavnu metodu za otvaranje tvrdokorne, toplinski zatvorene plastične ambalaže, poznatije kao "blister pakiranje".

U svojoj objavi, Freeman je postavila pitanje: "Jesam li ja jedina koja nije znala kako se otvara ovakva vrsta ambalaže?". Pojasnila je kako je, poput mnogih, i sama ranije koristila škarama kako bi prerezala čvrste rubove i došla do proizvoda. Takav pristup često rezultira oštrim i neravnim rubovima plastike, a može dovesti i do ozljeda.

"Bila sam doslovno šokirana kada sam i sama to otkrila pa sam morala podijeliti. Nisam mislila da će biti tako dobro prihvaćeno", izjavila je.

Freeman je objasnila kako je bila iznenađena kada je vidjela drugu osobu kako otvara plastično pakiranje na način koji joj ranije nije bio poznat.

"Za otvaranje ovoga ne trebaju vam škare. Sve što trebate učiniti jest stisnuti", otkrila je.

Video prikazuje kako Freeman drži paket sa škarama i primjenjuje pritisak stišćući ga objema rukama. Pod pritiskom, ambalaža se na dnu razdvaja, stvarajući otvor. Plastika se deformira prema van, što omogućuje da se pakiranje lako prepolovi i proizvod izvuče bez dodatnog alata. "Tako je jednostavno. Toliko stvari dolazi u ovakvom pakiranju", zaključila je.

Foto: Shutterstock

Fenomen 'bijesa zbog ambalaže'

Njezina metoda izazvala je pretežno pozitivne reakcije, što potvrđuju brojni komentari ispod objave. "Ovo je daleko najbolji trik koji sam ikad vidjela. Zašto to ne piše negdje na pakiranju?!", komentirala je jedna osoba, a druga je dodala: "Nema šanse! Hvala ti puno na ovome, upravo si mi promijenila život. Zauvijek sam ti dužna."

Snažan odjek koji je objava izazvala ukazuje na raširenost fenomena poznatog kao "bijes zbog ambalaže". Pojam opisuje frustraciju pa čak i ljutnju, uzrokovanu pakiranjima koja se teško otvaraju. Takva ambalaža često je dizajnirana kako bi spriječila krađu i osigurala proizvod tijekom transporta, no istovremeno predstavlja značajnu prepreku za potrošače.

Ipak, neki korisnici rekli su kako metoda u njihovom slučaju nije bila uspješna. "Meni nije uspjelo s punjačem za mobitel. Prsti su me boljeli nakon pet minuta", navodi se u jednom komentaru. "Da, ali to ne funkcionira sa svakim ovakvim pakiranjem", ustvrdio je drugi. Treći korisnik ponudio je moguće objašnjenje: "To će funkcionirati samo na proizvodima ili ambalaži niže kvalitete. Ako se radi o brendiranom proizvodu, malo je vjerojatno da će uspjeti jer je plastika deblja."

