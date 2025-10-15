Uz nekoliko pametnih strategija ove zime smanjite račune

Sezona grijanja, koja se obično proteže od listopada do travnja, razdoblje je u kojem troškovi za energente postaju najveća stavka u kućnom budžetu, ponekad čineći i do tri četvrtine ukupnih režija.

Ipak, visoki računi ne moraju biti neizbježna stvarnost svake zime. Učinkovito upravljanje energijom ne samo da čuva vaš novac, već pridonosi i smanjenju utjecaja na okoliš, piše Aarp.

Kako smanjiti troškove grijanja?

Uz nekoliko pametnih prilagodbi u domu i svakodnevnim navikama, moguće je značajno smanjiti račune za grijanje, ponekad i za više od 20 posto, bez potrebe za velikim i skupim investicijama.

Poboljšajte izolaciju

Jedan od najučinkovitijih načina za zadržavanje topline je kvalitetna izolacija. Provjerite izolaciju potkrovlja, zidova i podruma jer se značajan dio topline gubi upravo kroz loše izolirane površine. No, čak i bez velikih ulaganja možete postići znatne uštede.

Brtvljenje zračnih propusta oko prozora i vrata pomoću brtvenih traka, pjene ili silikona može smanjiti troškove grijanja i hlađenja za čak 15 posto. Jednostavan test plamenom svijeće može vam otkriti gdje hladan zrak ulazi u vaš dom.

Pametno upravljajte sustavom grijanja

Moderni pametni termostati temelj su energetski učinkovitog doma. Ovi uređaji uče vaše navike i automatski prilagođavaju temperaturu – snižavaju je dok ste na poslu ili spavate te je podižu neposredno prije vašeg povratka, osiguravajući uštede od 10-15 posto godišnje, što za prosječno kućanstvo iznosi i do 140 eura.

Snižavanjem temperature za samo nekoliko stupnjeva tijekom noći možete ostvariti značajnu uštedu bez narušavanja udobnosti spavanja.

Redovito održavajte sustav

Kao i automobil, i vaš sustav grijanja treba redovito održavanje kako bi radio s maksimalnom učinkovitošću. Godišnji profesionalni pregled može spriječiti skupe kvarove i osigurati da sustav ne troši više energije nego što je potrebno.

Jednostavan korak koji možete sami poduzeti je redovita zamjena zračnih filtera. Zaprljani filteri otežavaju protok zraka, zbog čega sustav radi teže i troši više energije. Također, provjerite i zabrtvite propuste na cijevima sustava grijanja kako biste spriječili gubitak topline.

Ušteda energije zimi

Značajne uštede dolaze i iz malih, svakodnevnih promjena. Tijekom sunčanih zimskih dana otvorite zavjese i dopustite suncu da prirodno zagrije vaš dom, a noću ih zatvorite kako biste smanjili gubitak topline. Ako imate stropne ventilatore, podesite ih da se okreću u smjeru kazaljke na satu kako bi potisnuli topli zrak prema dolje. Nosite topliju odjeću, nemojte zaklanjati radijatore namještajem i isključujte uređaje iz struje kada ih ne koristite kako biste eliminirali "fantomsku" potrošnju.

Poboljšanje energetske učinkovitosti doma proces je koji ne zahtijeva potpunu i skupu renovaciju. Započnite s malim koracima poput brtvljenja propusta i promjene navika. Investicije poput Energy Star certificiranih uređaja ili pametnog termostata isplatit će se kroz niže račune, a vaš će dom postati udobniji, vrjedniji i ekološki prihvatljiviji, smanjujući vaš utjecaj na okoliš.

