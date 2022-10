SPAS SAMO TAKAV / Uzeo vrag šalu, oglasio se i HEP: Objavili su osam savjeta kako smanjiti račune za struju, ovo želite naučiti napamet

Hrvatska elektroprivreda pripremila je savjete za racionalno korištenje pojedinih električnih uređaja s kojima možete uštedjeti puno energije, a time i novca. Preporučuje se da uređaje, koje možete, koristite za vrijeme trajanja niže tarife, to jest noću. Dalje, savjetuje se da se već kod određivanja rasporeda uređaja u prostoriji vodi računa o njihovu položaju jer to također utječe na njegovu potrošnju. Tijekom zimskog računanja vremena dnevne tarife se računa na način da od 7 do 21 sat vrijedi viša, a od 21 do 7 sati niža tarifa. Za vrijeme ljetnog računanja vremena viša tarifa računa se od 8 do 22 sata, dok se niža računa od 22 do 8 sati. HEP napominje kako odabir odgovarajućeg uređaja može pridonijeti racionalnijem korištenju i smanjenju troškova za potrošenu električnu energiju u cijelom životnom vijeku uređaja. Prilikom nabave novog uređaja, treba obratiti pažnju na: veličinu uređaja s obzirom na broj korisnika (članova kućanstva), vrstu uređaja s obzirom na učestalost korištenja, razred energetske učinkovitosti uređaja - proizvodi su označeni energetskim razredom učinkovitosti - slovima A,B, C,C D, E, F, G. U nastavku donosimo HEP-ove detaljne preporuke za učinkovito upravljanje potrošnjom električne energije.