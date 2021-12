Božićna zvijezda je cvijet koji je neizostavan dio blagdanskog ugođaja. Kako održavati božićnu zvijezdu na pravilan način da ona što duže traje?

"Zvijezda može ostati više godina, narasti i kao stablašica ili pak biti stvarno velika. Mi imamo takva iskustva da smo ih imali i s preko metar promjera", kaže cvjećar Dubravko Čuček.

Zvijezda ne voli suhi period, ali ne voli biti ni u previše vode. Što to znači? Svaki dan bi je trebalo malo po malo zalijevati. Ako doživljava šokove suhoga pa mokroga onda ona počinje odbacivati ove donje listove, piše RTL.hr.

Da bi cvijet uspio, treba ga, kao i ljude, sačuvati od opasne pojave na koju vas od malih nogu upozoravaju bake i djedovi, a to je propuh. Božićne zvijezde doslovno ubija.

Cijene su ostale iste

Domaći proizvođači ove godine imaju širu ponudu no ikada.

"U ovo doba godine, neposredno prije Božića je uvijek velika potražnja za Božićnim. što se više bliži taj dan to je više kupaca. Cijene su više manje ostale iste, međutim proširenjem asortimana i veličine zvijezda dobili smo i veći raspon cijena, i to od 15 pa do 35 kuna", rekao je Čuček.

U Europskoj uniji na godinu se proizvede čak 110 milijuna ovih cvjetova. Najveći proizvođači su Nizozemska i Njemačka, a zanimljivo, zbog sve veće proizvodnje šarenih zvijezdi, udio onih crvenih smanjio se na 75 posto. Najviše ih kupuju umirovljenici, oni stariji od 65 godina.

Božićnu zvijezdu su znatno prije pojave kršćanstva na Zapadu uzgajali stari Azteci. Prema njihovoj legendi cvijet je izrastao iz kapljice krvi božice kojoj je zbog neuzvraćene ljubavi prepuklo srce.