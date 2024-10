Ubrzajte sušenje rublja u hladnim danima: Osvanuli zgodni trikovi i imaju smisla

Sušenje odjeće tijekom zime često je naporan i zamoran posao. Posebno ako živite u stanu. Istraživanje je pokazalo da čak 90 posto ljudi suši rublje u stanovima tijekom hladnijih jesenskih i zimskih mjeseci.

Uz to, studija je također otkrila kako nepravilno sušenje rublja u stanu može povećati razinu vlage za čak 30 posto. Znači pogrešan način sušenja rublja u stanu može jako utjecati na kvalitetu zraka, a zbog vlažnosti može se stvoriti plijesan, piše Express.

Thomas Bird, stručnjak za materijale, podijelio je savjet kako sušiti odjeću u zatvorenom prostoru bez opasnosti da se stvori plijesan.

''Pronađite dobro prozračenu prostoriju u stanu, s dobrim protokom zraka. Izbjegavajte vlažne ili negrijane prostore poput podruma jer mogu potaknuti rast spora plijesni'', kaže Bird.

Preporučuje i kupnju ''čvrstog stalka za sušenje rublja'', te dodaje kako između odjeće koja se suši treba biti ''dovoljno prostora za cirkuliranje zraka''. ''Postavite stalak za sušenje u blizini izvora topline, poput radijatora ili grijača. To će ubrzati proces sušenja.''

Otvorite prozor ili vrata

Bird predlaže i da za vrijeme sušenja odjeće otvorite prozor ili vrata kako bi se poboljšala cirkulacija svježeg zraka u prostoriji u kojoj sušite rublje. To će pomoći da se ne nakuplja vlaga.

Foto: Pixabay

''Ako je vaš dom vrlo vlažan, razmislite o korištenju ventilatora kako biste dodatno poboljšali cirkulaciju zraka. Osim toga nabavite odvlaživač, on zaista može pomoći u uklanjanju viška vlage.''

No, ako se odjeća suši predugo i na njoj se može pojaviti plijesan. Bird savjetuje kako to spriječiti. I što je najbolje, za to vam neće biti potrebno više od minute posla.

''Odjeću lagano protresite kako biste spriječili lijepljenje stvari. To potiče ravnomjerno sušenje i sprječava pojavu plijesni. Nemojte preopteretiti stalak za sušenje ili prostor za vješanje. Prenatrpanoj odjeći potrebno je više vremena da se suši i lakše zadržava vlagu.''

Za kraj napominje i kako je jako važno da prije slaganja odjeće u ormar svakako budete sigurni da je ona potpuno suha. ''Mala količina zaostale vlage može dovesti do stvaranja plijesni''.

