Građani su u strahu jer ne znaju kako će platiti režije svaki mjesec pa se tom prilikom oglasila i jedna mlada obitelj koja živi kao podstanar u iznajmljenom stanu:

Korisnike Reddita su pitali jesu li i njima najmodavci podigli cijene: "Jesu li vam stanodavci digli stanarinu i koliko? Nama je od 1. listopada gazda digao 400 kn. Je li to opravdano?"

Podigli su i drugima

Javili su mu se građani kojima su najmodavci podigli cijene: "S 2000 kuna na 3000 kn (bez režija), a razlog je bio: 'Sve je poskupilo.' Iselio sam se sljedeći mjesec." Kada je to čuo, drugi muškarac ga je pitao: "Što je to njemu poskupilo, bankovni račun na koji prima rente?"

"500 kn su mi digli. Zakačili smo se oko toga jer je rekla da sve cijene rastu i da ona živi od toga. Na kraju smo se dogovorili da ostajem još 6 mjeseci i plaćam povišenu stanarinu, a onda se selim. Nije da ću umrijeti zbog povećanja stanarine, ali doslovno ništa ne radi za stan. Plaćam sve troškove, održavanje i pričuvu", objasnila je jedna osoba.

Nekima su dosta podigli: "800 kn su mi podigli s naglaskom da je to najniže koliko su mogli ići." Još jedna osoba je dodala: "Da, 50 eura. Zašto? Sve je poskupilo pa moraju. Radi se o dobrostojećoj dubrovačkoj obitelji koja posjeduje nekoliko nekretnina, zarađuju od turizma i rade u javnom sektoru."

"250 kn su mi podigli za garsonijeru od 25 m2 s jugoslavenskim namještajem. Dosad sam plaćao 2000 kuna", rekao je jedan Dalmatinac.

Neki nisu dizali

Komentirali su mu i neki najmodavci: "Izdajem dva stana u Zadru i ne pada mi napamet dizati cijenu najma jer smo svi kolektivno u nekoj distopijskoj noćnoj mori pa ne želim pridonositi tome. Unajmljujem stan u Zagrebu, gazda mi nije povisio najam."

"Nisam digla stanarinu. Nemam srca zezati studente. Znam kako je i njima i njihovim roditeljima", dodala je jedna žena.

Još je jedan najmodavac poručio: "Nisam! Imam odlične podstanare i ne bih ih htio mijenjati. Bolje da mi plaćaju manje i da imam uredan odnos s njima nego da zaradim više i da mi devastiraju stan pa da imam problema s njima."

"Nismo digli stanarinu. Imamo podstanara u našoj staroj kući, dečka koji se tek zaposlio u proizvodnji i pokušava stati na noge. Nama je najvažnije da u kući netko živi i održava. Ne znam kakav čovjek moraš biti da podižeš stanarinu u ova vremena", rekla je jedna najmodavka.

Što je regulirano ugovorom ne dira se

Mnogi su objasnili da ih štiti ugovor: "Moraš sklopiti neki ugovor o najmu na xy mjeseci gdje ćeš navesti i cijenu najma koju zatim šalješ u poreznu i po kojoj plaćaš porez. Naravno, ako sve radiš po zakonu, a ne na crno i dođeš svakog prvog osobi na vrata da ti plati u kešu da porezna ne vidi. Mi smo sa svojom stanarkom potpisali na godinu dana i ne mislimo podići cijene. Koji bi razlog dizanja uopće bio ako osoba sama plaća sve režije: 'Sve poskupljuje pa ćemo i mi dići'."

"Ako imaš ugovor do xy datuma na kojem piše xy cijena, nema Boga da ti povise prije isteka tog datuma. Sve druge njegove želje ili traženja samo ignoriraš ili ga prijaviš", objasnio mu je jedan mladić.

Još jedan muškarac mu je poručio: "Ne može ti nitko samoinicijativno podići stanarinu. U Hrvatskoj za razliku od drugih zemalja indeksacija nije automatska niti mi je poznat nekakav zakonski propis koji bi to omogućio u ovom slučaju."

Neki najmodavci razmišljaju o snižavanju

Postoje i neke dobre duše: "Moja mama za vrijeme korone podstanarima koji su par nije tri mjeseca naplaćivala stanarinu i u ovo vrijeme ne misli ljudima dizati stanarinu, čak razmišlja da im snizi cijenu s obzirom na sve ovo. Vidi i sama da rade kao ludi i po dva posla. Žao joj je da zbog njenog nabijanja cijene netko bude gladan, fali mu za hranu ili bilo kakve solucije tog tipa."

Očitovanje najmodavaca

Najmodavci su objasnili svoje razloge podizanja: "Naravno da jesam, na moru su nam digli cijene ljetovanja, red je da i mi njima dignemo cijene najma kad dođu studirati, a o tome kakav stan ostave nakon izlaska da ne pišem. Sve to košta obnavljanja. Bez brige, plaćam porez na najam, više nego oni paušalan na iznajmljivanje apartmana."

"Evo ja kao najmodavac od 01. listopada dižem stanarinu najmoprimcima. Sklopili smo ugovor u kojem plaćaju xy cifru s uključenim režijama te stoji da se pri povećanju cijene plina, struje ili bilo čega stanarina diže 3%. Mislim da je to razumno jer eto podstanarka već 9 godina plaća najam s režijama 1100 kuna", objasnio je drugi najmodavac.

Treći je detaljno pojasnio svoje dizanje cijena: "Ja sam godinama iznajmljivao mladom paru za 200 eura stan u Zagreb jer nije bio u tip top stanju, ali s obzirom na to da sam uložio dosta novca u njega u zadnje 2 godine, rentu sam im digao na 300 eura i nisu se ništa bunili jer znaju da su godinama plaćali debelo ispod cijene. Imaju 2 male djece, a vrtić i škola su im na 300 m od stana. Ostali stanovi u tom kraju idu za 350 - 400 minimum. Planiram još nešto uložiti i rentu na 400 eura staviti i to planiram kroz godinu-dvije i oni to dobro znaju i nisu ništa negativno komentirali. Stan je garsonijera i znam da već dosta dugo gledaju svoje uzeti, ali im ovo još uvijek odgovara. Djeca nisu velika i ovako ekstra ušparaju svaki mjesec za tren kad se odluče svoje kupiti. Situacija sa stanovima je rijetko crno-bijela. Uvijek ima razloga zašto je skupo ili jeftino."

"Stanodavac sam u Osijeku, nisam podigao rentu i ne planiram do isteka ugovora koji traje do ožujka. Nakon toga ću vidjeti kakve su cijene na tržištu", zaključio je najmodavac iz Osijeka.