I dok mnogi još uvijek lutaju po trgovinama u potrazi za savršenim božićnim poklonima za svoju obitelj i prijatelje, neki ljudi jednostavno ne znaju što bi im poklonili.

Tako je Net.hr istražio koji su Hrvatima bili najgori pokloni koji su dobili za Božić, a ovo su njihovi odgovori. Moram priznati da je bilo dosta i onih koji se nisu mogli sjetiti te su bili zadovoljni dobivenim poklonima. Ako bismo se vodili statističkim podacima, možemo reći da su Hrvati skromni te da im pokloni uglavnom i nisu od velike važnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad bivši dečko kupuje umjetno cvijeće

Tamara (31): Dobila sam zanimljiv poklon za Božić, dečko mi je umjesto pravog cvijeća poklonio umjetno. To mi je najgori poklon u životu, zato ga i pamtim. Lik nije našao živi cvijet taj dan. Najbolji poklon je kad te netko sluša i kupi ti ono što si želiš ili ti treba u tom trenutku. Ponekad je najbolji poklon što si sama kupim.

Doris (21): Od dečka sam za jedan Božić dobila gaćice i hulahopke. To si i sama mogu kupiti. Bolje bi bilo da mi je poklonio neko putovanje ili nešto sentimentalno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nika (23): Od bivšeg dečka sam za Božić dobila jednu bombonijeru koju mrzim iz dna duše. Lik je bio kaos, tako da to nije neka kvaliteta za njega.

Vesna (48): Mene izluđuje kad mi muž svaki Božić, ali ama baš svaki kupi neki kuhinjski aparat. Prošlog mi je kupio toster, a ne znam zašto jer već imamo toster. No, navodno je taj model bolji. Ja mu k'o neka ludača ostavljam hintove što bih htjela, no on ih ne kuži! Uporno mi kupuje usisavače, miksere, lonce itd. Nisam baš neka kućanica i takvi mi pokloni zaista idu na živce, pa valjda postoji nešto drugo osim kućanskih aparata! Parfemi, nakit i sl.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Tete kao da ne vole nećakinje

Karla (30): Od tete sam za Božić dobila rabljeno sjenilo za oči kad sam imala 10 godina. Imam baš divnu tetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iva (18): Najgori poklon mi je bio kad je teta mojoj obitelji za Božić - i to baš svima, poklonila papuče jer ih nismo imali, a ona nije htjela da gazimo tenisicama po novom parketu.

Lara (17): Najgori poklon koji sam dobila bili su kapa, šal i rukavice. Ne tražim nešto što je jako skupo, radije mi za taj novac kupi neku majicu koja je u mom stilu i sl. Imam 200 čarapa, 20 kapa i 30 pari rukavica zbog moje bake koja je, izgleda, opsjednuta time. Isto, najgore što možeš kupiti tinejdžeru su čarape i čokolada.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Matea (29): Najgori poklon za Božić mi je bio kad sam dobila mali kaktus od mame nakon rasprave da me mora slušati. U inat mi je kupila ono što ne volim. Bolje da mi je kupila auto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Katica (66): Za Božić sam dobila od prijateljice bombonijeru za koju sam poslije čula da se rotirala mjesecima od prijateljice do prijateljice kao poklon za rođendan pa je konačno završila kod mene za Božić. I kao šećer na kraju, istekao joj je rok. Svi smo prepoznali od prijatelja tu istu bombonijeru koja se nije otvarala.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Kao da sutra ne postoji! Božićna groznica trese Hrvatsku