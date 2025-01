Ovaj alkohol riješit će najtvrdokornije mrlje s tepiha: Gotovo svi ga imaju u smočnici

Uobičajene metode čišćenja ponekad ne uspijevaju ukloniti tvrdokorne mrlje s tepiha. Posebice nakon blagdana i posjeta brojnih gostiju u naše domove, tepisi ostaju doista zaprljani. Ovo iznenađujuće rješenje moglo bi biti od velike koristi pri čišćenju, prenosi Express.

Iako su trikovi poput limunovog soka, octa i sode bikarbone često hvaljeni kao najbolja domaća rješenja za mrlje, postoji još jedan sastojak koji možete koristiti.

Prema tvrtki za čišćenje Dallas Maids, vodka se za uklanjanje mrlja može koristiti u kombinaciji s alkoholom.

"Prvo natapkajte mrlju. Zatim prelijte bilo koji oblik čistog alkohola (alkohol ili vodku) na mrlju. To je bolje od bilo kojeg proizvoda iz trgovine", rekao je Greg Shephard, vlasnik Dallas Maidsa.

Foto: Shutterstock

Stručnjaci za aparate Shark preporučuju da imate bočicu s raspršivačem koja sadrži otopinu vodke i odstranjivača mrlja.

"Ako se suočavate s tvrdim mrljama poput onih od masti i krvi, koristite čistu vodku. Ostavite je da djeluje nekoliko sati, a zatim je natapkajte krpom", poručili su.

Foto: shutterstock Ilustracija

Alkoholna sredstva za čišćenje vrlo su učinkovita jer alkohol može razbiti mast i razgraditi je na načine na koje to drugi sredstva ne mogu. Međutim, budite oprezni pri korištenju vodke kao sredstva za čišćenje, prenosi Wonder How To.

Trljanje vodke u mrlje može dodatno utisnuti mrlju dublje u vlakna tepiha. Preporučuju da na mrlju stavite krpu natopljenu vodkom i ostavite je nekoliko minuta kako bi imala dovoljno vremena za djelovanje, kažu iz House Digesta.

