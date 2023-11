Stiglo nam je hladnije vrijeme, a zbog njega dolazi do kondenzacije na prozorima zgrada i kuća. Iako to može izgledati bezopasno, ako se ne tretira, može uzrokovati stvaranje plijesni i dovesti do nekih ozbiljnih i gadnih zdravstvenih problema.

Ako imate vlagu i plijesan u svom domu, veća je vjerojatnost da ćete imati respiratorne probleme, respiratorne infekcije, alergije ili astmu. Vlaga i plijesan također mogu utjecati na imunološki sustav, opominju iz HNS-a.

Bebe i stariji ljudi posebno su osjetljivi na vlagu i plijesan, pa bi trebali izbjegavati boravak u takvim prostorijama. Također, zdravlje može biti ugroženo i ljudima s kožnim problemima, poput atopijskog ekcema, osobama s respiratornim problemima, kao što su alergije i astma te

osobama s oslabljenim imunološkim sustavom, poput onih na kemoterapiji.

Plijesni proizvode alergene (tvari koje mogu izazvati alergijsku reakciju), iritanse, a ponekad i otrovne tvari.

Plijesan može uzrokovati napadaje astme

Udisanje ili dodirivanje spora plijesni može uzrokovati alergijsku reakciju, kao što je kihanje, curenje nosa, crvene oči i osip na koži. Plijesan, također, može uzrokovati napadaje astme.

Plijesan i vlaga nastaju zbog viška vlage. Vlaga u zgradama može biti uzrokovana curenjem cijevi, porastom vlage u podrumima ili prizemljima ili kišom koja prodire zbog oštećenja krova ili oko prozorskih okvira.

Novosagrađeni dom može biti vlažan ako se voda korištena za gradnju još uvijek suši, na primjer, u žbuci na zidovima. Višak vlage u zatvorenom prostoru, također, može biti uzrokovan kondenzacijom.

Ako imate plijesan ili vlagu, važno je otkriti zašto imate višak vlage u vašem domu. Kada znate što uzrokuje vlagu, možete se pobrinuti da se vaš dom popravi ili poduzeti korake da ograničite vlagu u zraku. Najbolje je pozvati stručnjaka da ukloni plijesan.