Vlasnica kuće iz Australije, Hannah Sycamore, otkrila je bizarnu crnu izraslinu ispod svojih podnih dasaka, a ljudi su ostali prestravljeni prizorom, piše LADbible.

Hannah je objavila fotografiju svog doma u Melbourneu nakon što je uklonila podne daske koje su bile mokre te ih je trebalo zamijeniti, a ispod njih su se nalazile crne razgranate izrasline kao iz horor filmova.

Hannah je kontaktirala Facebook grupu za identifikaciju gljiva u Australiji i Novom Zelandu da vidi zna li itko o čemu se radi. No, ljudi su ostali uznemireni i prestrašeni.

"Užasno sam prestravljena", "Otvorili ste put u pakao", samo su neki od komentara. Srećom, bilo je nekih ljudi u grupi koji su ponudili iskrene savjete o tome što bi to moglo biti.

'Teško je zaključiti što je to samo na temelju slika'

Jedan od njih je sugerirao da bi to mogla biti sluzava plijesan, dok su drugi rekli da bi to moglo biti korijenje drveća. "Čini mi se da su to rizomorfi vrste Armillaria. Imate li drveće ispred kuće? Vjerojatno su melanizirane hife išle duž korijenja ispod kuće, a zatim gore u strukturu. Vjerojatno je to nešto što treba statičar pogledati", istaknuli su.

Kustosica mikologije u Državnom muzeju New Yorka dr. Patricia Kaishian za The New York Post je rekla da je "teško zaključiti što je to samo na temelju slika".

"Bez osobnog pregleda gljive (pogledala bih je mikroskopski i tražila druge potpise u strukturi) ne mogu biti 100 posto sigurna", rekla je dr. Kaishian.

"Ali ovo izgleda kao micelij gljive 'mokre truleži' koja se zove Coniophora Puteana, a ponekad se također naziva 'podrumska trulež' ili 'kellerschwam' na njemačkom. To bi bila moja pretpostavka, na temelju ovih fotografija", istaknula je dr. Kaishian.

