Nakon sam dva tjedna na novom poslu, tiktokerica Lexi Larson objavila je video u kojem je otkrila kako je dobila otkaz zbog svojih objava na društvenim mrežama.

"Dakle, dobila sam otkaz zbog Tik-Toka. Prije nekoliko tjedana, podijelila sam da sam dobila posao u tehnološkoj tvrtki. Pa, ne radim više tamo jer sam otpuštena. Morala sam potpisati brdo stvari, pa sam dosta nervozna oko ulaženja u detalje. Svodi se na to da je poslodavac našao moj TikTok i stvarno, ali stvarno mu se nije svidjelo što sam podijelila kolika mi je plaća i ostale stvari", opisuje Larson.

Obrisala postove, ali to je bio tek početak

"Itekako sam svjesna da je zakonom zaštićena sloboda razgovora o plaći i da ne smiješ zbog toga dobiti otkaz, ali sam obrisala te videe jer, ono, to je moj poslodavac i nisam htjela da se ljuti na mene", dodaje. No to je tek bio početak. "Dva dana nakon razgovora o mojim objavama na TikToku su mi dali otkaz. Rekli su da je moj račun sigurnosni rizik i da bi mogla objaviti nešto povjerljivo o tvrtki. Izravno sam ih pitala: 'Jesam li prekršila ikakvo pravilo. Je sam li objavila išta povjerljivo na Tik Toku", a oni su odgovorili da još nisam ali da bih mogla u budućnosti, a oni ne žele riskirati" objašnjava.

Srećom, bivši poslodavac ju primio

Na putu do kuće je kaže imala napadaj panike, a plakala je još danima. "Sada sam bolje, ali sam i dalje potresena. Ipak, moram reći da sam jako sretna - moj prošli poslodavac je nevjerojatan. Nazvala sam šefa, izbezumljena, i uspio je vratiti me na moj stari posao.", kaže.

U kasnijim objavama rekla je kako nema namjeru tužiti tvrtku, iako su joj u komentarima mnogi savjetovali da angažira odvjetnika jer, prema američkim zakonima, nepravedno je otpuštena.