Shade Newberry (26) iz Bristola tvrdi da joj njezine ogromne grudi uništavaju život budući da pati od stalnih bolova u leđima.

Mora nositi dva grudnjaka kako bi držala grudi na mjestu. Njezine J košarice utječu joj na posao, budući da zbog neizdrživih bolova u leđima mora raditi dva posla na pola radnog vremena, prenosi Mirror.

Nesposobnost za rad

"Došlo je do toga da nisam mogla raditi puno radno vrijeme jer sam stalno bila u bolovima. Uvijek bih završila u suzama i morala bih ići doma zbog bolova u leđima. Naposljetku su me zaposlili na pola radnog vremena jer mi grudi zadaju toliko boli pa ne mogu dugo stajati i raditi", objasnila je 26-godišnja Shade.

Dodala je da joj je nesposobnost za rad uzrokovala još veći stres zbog financijske nesigurnosti.

"Moje grudi su zavladale cijelim mojim životom. Čini mi se kao da tratim svoju mladost", rekla je.

Problemi sa samopouzdanjem

Shade je u 6. razredu shvatila da joj treba grudnjak, a već na početku srednje škole imala je DD košarice.

"Bez obzira na to što nosim, ljudi mi bulje u grudi ili komentiraju. Ako ikada odjenem nešto dekoltirano, ljudi me optužuju da to radim kako bih privukla pažnju. To je tako nepravedno. Još sam mlada i imam osjećaj kao da se moram sakriti vrećastom odjećom. Osjećam se kao sredovječna žena u neuglednoj odjeći. Tratim mladost mrzeći svoje tijelo i samotnjak sam jer ne želim izlaziti jer svi bulje u moje grudi", priznala je djevojka.

Zbog velikog poprsja pati od problema sa samopouzdanjem. Kupuje osam brojeva veću odjeću kako bi što bolje pokrila gornji dio tijela.

"Čak i kada moja tjelesna težina varira, veličina mojih grudi se nikada ne mijenja", dodala je.

Rane zbog grudnjaka

Grudi joj predstavljaju i ogroman financijski teret. Naime, pronalaženje grudnjaka je zahtjevan zadatak, a i kada ih nađe, znatno su skuplji nego ostali i ne traju dugo zbog većeg tereta koji nose.

Shade je donedavno nosila dva grudnjaka radi bolje potpore, međutim, zbog toga joj se grudi jako griju pa dobiva rane od znoja.

"Imam brazde na ramenima od mjesta gdje mi se grudnjaci urezuju, a koža mi je uvijek crvena i upaljena. To je stalna nelagoda", objasnila je Britanka.

Skuplja novac za smanjenje grudi

"Grudi su mi oduzele društveni život i oduzet će mi karijeru ako se ne podvrgnem smanjenju. Ponekad dođe do točke u kojoj pomislim da ne mogu ovako dalje jer su mi preuzele cijeli život", dodala je očajna Shade.

Trenutno prikuplja sredstava za smanjenje grudi i nada se da će joj operacija učiniti život ugodnijim i vratiti joj osjećaj slobode.