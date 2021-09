TikTokerica koja je snimila muškarca koji ju uhodi posljednje četiri godine tvrdi da ju policija nije ozbiljno shvatila sve dok njezine snimke nisu postale viralne, prenosi Unilad.

Djevojka je godinama snimala svog uhoditelja i na društvenim mrežama je dokumentirala iskustva s njim. Trenutno ima devet isječaka na novom profilu, nakon što joj je stari izbrisan.

Četiri godine terora

Prvi video u kojem ju jezivi uhoditelj prati usred bijela dana ima više od pet milijuna pregleda.

"Molim Vas, ostavite me na miru", nekoliko je puta ponovila muškarcu, no on ju je i dalje slijedio te pokušao razgovarati s njom.

"Popričaj sa mnom na dvije minute i ostavit ću te na miru. Zašto si tako odjevena? Zar si prostitutka? Ozbiljan sam", nastavio je.

"Gospodine, molim Vas, maknite se", rekla je uplašena djevojka na kraju videa.

U drugom isječku koji ima više od milijun pregleda snimila je istog muškarca dok ju je pratio.

"Ovaj tip me prati posvuda već četiri godine", napisala je u opisu.

"Ne mogu živjeti ovdje jer me uhodiš. Bog te blagoslovio, ali pusti me na miru", vrištala je nepoznatom muškarcu na ulici. "To je u redu. Nebitno mi je što ti želiš", odgovorio joj je.

Policija joj pomogla tek kada su snimke postale viralne

Kasnije je otkrila da su ju prolaznici otpratili do automobila. "Nadam se da ću podići svijest o uhođenju. Iz policije su mi rekli da bih trebala otkriti svoj identitet da dobijem zabranu prilaska", otkrila je u komentarima.

Djevojka je dodala kako joj policija nije htjela pomoći jer ju "nisu shvaćali ozbiljno", a rekli su joj da ne mogu ništa poduzeti oko uhoditelja.

"No, kada je video na mom starom profilu postao viralan, došli su kod mene i poduzeli daljnje korake, uspjela sam dobiti zabranu prilaska i pobrinuli su se za to"